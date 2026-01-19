為格陵蘭卯上川普！外媒：歐洲8國擬首度動用「貿易火箭炮」反擊

美國總統川普揚言奪取格陵蘭，並威脅對8個北約盟國加徵10%關稅，引發歐洲反彈，外媒披露，歐盟傳出正評估重啟對約930億歐元美國商品的反制關稅，或動用被稱為「貿易火箭炮」的反脅迫工具，對美國科技巨頭及其他服務業者施加限制。

川普揚言對歐洲8國加徵關稅。（圖／路透社）

《路透社》報導，川普（Donald Trump）日前表示，將自2月1日起對丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭與芬蘭等歐盟成員國，以及英國與挪威，分階段提高關稅，直到美國被允許「購買格陵蘭」。

報導指出，歐盟領袖預計22日在比利時布魯塞爾召開緊急會議，討論因應方案，目前評估的選項包括：對價值930億歐元（約3兆4千億台幣）的美國進口商品加徵關稅，相關措施在為期6個月的暫停期結束後，最快可於2月6日自動生效。

此外，歐盟也考慮啟動至今尚未動用的「貿易火箭炮」反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument, ACI），限制美國企業參與公共採購、投資或銀行業務，甚至對服務貿易設限，尤其是美國對歐盟具順差的數位服務領域。一名歐盟消息人士指出，關稅方案作為第一波回應的支持度相對較高，而是否動用反脅迫工具，「目前各國立場仍非常分歧」。

