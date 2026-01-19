為格陵蘭槓上! 川普要對歐10%關稅制裁 歐盟準備930億歐元加稅反制
[Newtalk新聞] 美國川普政府近期頻繁針對格陵蘭議題進行表態，強調美國必須獲得該地區的控制權，甚至準備向多個採取對立行動的歐洲國家加徵新關稅。面對美國的經濟脅迫，歐洲國家也決定實施關稅與其他措施進行應對，同時呼籲美國放下內部分歧，與歐洲的合作夥伴推動共同的安全與繁榮。
X 推主「The Kobeissi Letter」指出，在川普宣布因格陵蘭問題向部分歐洲國家進口商品加徵關稅後，馬國總統馬克宏發布公開聲明，呼籲歐盟動用「最強大的貿易武器」反制美國的「脅迫」。「The Kobeissi Letter」表示，如果歐盟真的對美國實施貿易制裁，美國企業在進入歐盟市場時將會受到限制，甚至連美國的科技巨頭也可能因此受到影響。
推主「rainbow7852」也補充稱，歐盟目前正在準備向美國企業實施包含關稅在內的多項限制措施，作為對川普政府加徵 10% 關稅的回應。「rainbow7852」指出，歐盟可能向美國企業徵收的關稅總金額可能高達 930 億歐元 ( 折合新台幣約 3.41 兆元 )，推測相關政策可能大幅限制美國企業營運歐盟市場的能力，「這是近幾十年來，跨大西洋關係最嚴重的危機時期」。
除了回應美國的經濟脅迫外，多個歐盟成員國也發布聯合聲明，展現歐洲國家針對格陵蘭議題的立場。該聲明表示，北極地區的安全是美國與歐洲國家的共同利益，認為川普政府試圖取得格陵蘭控制權的行為對丹麥的主權造成了巨大的威脅，同時批評美國將關稅「外交武器化」的行為。
「rainbow7852」指出，此次的聯合聲明罕見地呈現出「歐洲大團結」的態勢，甚至連脫歐後遊走於美、歐之間的英國，也表態支持捍衛格陵蘭主權，「即使是美國最親密的盟友，在涉及領土、主權完整的相關議題時，也可能無法接受川普政府的做法」。「rainbow7852」認為，該份聲明是歐洲國家透過外交途徑發布的「最後通牒」，但可能被川普解讀為「歐洲國家聯合抗美」，進一步導致華盛頓升級對歐盟的制裁。
「rainbow7852」也發現，義大利並不在此次發布聯合聲明的歐洲主要國家名單之中，推測義大利當局可能私下與華盛頓接觸並提供妥協管道，冷卻美歐之間的衝突。「但如果義大利的『私下妥協』沒辦法和其他歐洲國家的『公開對撞』達成有效的配合，川普就可能毫不客氣地吞掉整個格陵蘭」。
與此同時，歐盟的外交與安全政策高級代表卡婭．卡拉斯 ( Kaja Kallas ) 也公開提出警告，呼籲美國結束與歐洲國家間的內部分歧。卡拉斯指出，西方盟友之間發生的爭端將「正中中國、俄羅斯等國的下懷」，進而威脅美國與歐洲國家的安全、繁榮。卡拉斯強調，美國與歐洲國家應該加強團結合作，集中精力支持烏克蘭，「西方國家的內部分裂，只會加強中、俄等『潛在對手』的力量」。
