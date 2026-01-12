為桃園做研究競賽 中原關注交通與高齡照護獲獎

「為桃園做研究」競賽頒獎典禮於中原大學舉行，中原團隊表現亮眼，獲獎數最多。(中原大學提供)

桃園市政府日前舉辦「為桃園做研究」大專校院學生創新點子及研究實作競賽頒獎典禮，鼓勵青年以研究與專業實作回應城市議題。本屆競賽吸引全台33所大學、233組團隊，超過530位學生參與；其中，中原大學是獲獎數最多的學校，在創新點子組奪得「創新金點子獎」3項、「創新銀點子獎」2項及多項創意獎，在研究實作組也獲得5項「金質研究獎」與5項「潛力研究獎」，成果涵蓋交通安全、環境再生、智慧能源、永續設計與高齡照護等議題，展現中原師生跨域創新與實作能量。

廣告 廣告

在「創新金點子獎」方面，中原大學地景建築系提出「待轉指示輔助App」，整合導航與待轉資料庫，透過GPS即時推播待轉資訊，提升機車路口安全；電機工程系則以「電能回收－智慧避震器PESA-01」研究車輛震動能量回收，蒐集避震數據並驗證應用潛力，作為未來智慧運輸節能技術參考。

「創新銀點子獎」方面，中原大學企業管理系提出永續減廢與高齡照護兩案。「桃循地圖」結合桌遊與LINE闖關，導入無現金循環杯租借系統，串聯店家與社企，以獎勵機制鼓勵自備杯、減少垃圾並活絡消費；「ElderCare+桃心守護」整合AI分析、穿戴與居家感測及GPS定位，提供跌倒、心律異常與走失即時通報，提升照護效率與長者安全。

研究實作組方面，中原大學共有5件作品獲頒「金質研究獎」，展現學生以研究實作回應地方需求的跨域成果。商業設計系黃文宗老師指導學生余莉苹以「投影互動介面輔助照護員的活動帶領設計研究」，導入互動投影與UI/UX設計，建立標準化且易操作的活動流程，協助照護員降低負荷並提升長者參與與安全；商業設計系學生詹皓亦以「以桃園楊梅双霖茶莊為基礎，開發永續茶膠囊包裝系統之研究」，開發可分解、減塑的茶膠囊包裝，並透過調查與問卷驗證可行性，促進在地茶產業轉型。

此外，智慧運算與大數據學士班團隊提出「智慧化太陽能清潔無人機」，結合AI影像辨識提升汙染偵測與自主清潔能力，降低高空清洗風險與維運成本；電機工程系以「智慧輔聽聲霸系統」提供輕中度聽損者個人化聲音補償，並以App降低使用門檻；醫學工程系以「科技相挺，讓長者安全零死角」導入邊緣運算與AI姿態辨識，建立跌倒、走失等風險偵測與分級警示機制，提升照護安全與管理效率。

中原大學指出，「為桃園做研究」競賽讓青年以專業回應地方需求，從創意提案到研究實作，充分展現學生對城市議題的敏銳觀察與行動力。