為權力棄靈魂？吳靜怡揭黃國昌政治告終

▲為權力出賣靈魂？吳靜怡揭黃國昌「被掰彎」關鍵：終將被歷史淘汰。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.26）

[NOWnews今日新聞] 立院第11屆第4會期最後一次院會，《衛星廣播電視法》修正案及《黨產條例》受矚目。前民眾黨員吳靜怡臉書發文，細數2019年黃國昌與館長陳之漢發起「623反紅媒」遊行，當時黃國昌在凱道痛批旺中集團領取中國補助、製造假新聞，直闖NCC要求廢止執照，展現強硬姿態，當年的「反紅媒戰士」如今卻對國民黨推動的《衛星廣播電視法》修正草案，採取默許甚至聲援的態度，諷刺中天電視台未改變，改變的是黃國昌被「硬生生掰彎」的政治立場。

吳靜怡指出，2025年底以來國民黨積極推動俗稱「中天條款」的修法，試圖透過放寬執照效期並溯及既往，為中天重返52頻道解套。她批評黃國昌身為黨主席，不僅未明確反對，還改口表示若蔡衍明尊重新聞專業，中天可依法重新申請執照，甚至在立院協助藍營推動法案通過協商。她痛批，藍白合作護航紅媒，與昔日主張「治亂世用重典」的反紅媒形象判若兩人，將此修法視為黃國昌在立法院的「告別式」代表作。

黃國昌的轉變徹底暴露政治機會主義的本質，吳靜怡砲轟他為權力出賣靈魂，不僅讓昔日支持者失望，更犧牲台灣的媒體生態與民主防線。她預言，中天若成功復台，將成為黃國昌政治生涯的「最後一舞」，政治路途必將隨之崩塌，這場「政治告終」對黃國昌而言並非結束，而是喪鐘，任何因權力而背棄價值的政客，終將難逃被歷史淘汱的命運。





