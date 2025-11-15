【為歐臺會年會錄影致詞】賴總統：以經濟實力和科技 貢獻和平繁榮

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日下午以錄影方式為「歐洲臺灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐臺會發揮影響力，提高臺灣的國際能見度；並表示，面對威權主義擴張的威脅及人工智慧興起等挑戰，臺灣正努力強化全社會韌性與反滲透，並以堅定的民主信念與積極的國防政策維護臺海和平；也願意分享因應各項挑戰的經驗，以堅實的經濟實力和科技力量跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

臺灣是維持世界和平重要關鍵

賴總統致詞指出，今年年會的主題是「臺灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更認識臺灣豐富多元的文化，以及文化如何串起臺灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。而在座許多國際友人，以及歐洲議會的代表都曾來臺訪問，親自見證臺灣的自由民主發展，除了共享的普世價值，臺灣是維持世界和平的重要關鍵，臺海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統表示，當前，臺灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈及政府監管帶來全新的挑戰。

賴總統說，臺灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護我們珍視的日常生活。我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護臺海和平。

賴總統也說，臺灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其，副總統蕭美琴這個月應邀出席在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，傳達臺灣的民主心聲，也代表著臺歐關係更進一步。藉這個機會，我要特別感謝歐洲各界友人的支持。

賴總統以錄影方式為「歐洲臺灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐臺會發揮影響力，提高臺灣的國際能見度。 （取自賴總統致詞錄影影片）