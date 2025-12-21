為此事翻臉鄭麗文？ 王金平50年感恩餐會未邀鄭還說：「柯志恩才代表國民黨」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

前立法院長王金平21日中午在高雄漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，邀請包括高雄市長陳其邁、國民黨立委柯志恩、國民黨副主席兼秘書長李乾龍等藍綠政要出席，但唯獨沒邀國民黨主席鄭麗文，王還說「因為柯志恩才代表國民黨」，被認為是因這件黨內人事消息。

王金平21日中午舉辦從政50年感恩餐會，現場席開172桌、座無虛席，包括李乾龍、柯志恩、前藍委黃昭順、侯彩鳳、林益世、鍾紹和等高雄重要人士都到場，前藍委張顯耀會前到場露臉後離開；陳菁徽等高雄在地不分區藍委也一同出席。

外傳本來4位有意角逐高雄市長的民進黨立委都在邀請名單上，但王金平笑說，未特別邀請，若有來也很歡迎。民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆後續也抵達會場。

王金平受訪時表示，半世紀匆匆過去了，回首也覺得不虛50年來的付出，一路來為國家制定很多相關的法律、制度，然後解決很多國家的問題，因此這一生應該還算是過的豐富，希望大家為了國家政局安定和諧，以及刻意兩岸和平共同向前努力。

王金平也補充說：首先要感謝國民黨，「沒有國民黨，也沒有今天的王金平，沒有國民黨，也沒有當時的王金平委員，所以今天也特別請柯志恩代表國民黨前來，今天國民黨秘書長也會來，反而主席鄭麗文沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨」。

外界解讀，是日前傳出鄭麗文將派任前藍委張顯耀接任副主席，成立南部智庫並兼任執行長，重點督導輔選台南、高雄、屏東等南部地區選舉，讓藍營南霸天的王金平感到不滿。針對相關人事問題，李乾龍21日在高雄受訪回應，該人事尚未定案，要等24日常會討論。

