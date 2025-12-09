為武力犯台創造正當性 日媒：中國發動外交戰 避免陷入孤立

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本「產經新聞」9日報導，中國近年來正著眼於可能對台灣發動武力攻擊，企圖藉由外交戰讓國際社會默許其行動的正當性，目的在於避免第三國軍事介入或對中國祭出制裁，同時防止在國際上陷入孤立。

報導指出，中國猛烈抨擊日本首相高市早苗在國會答詢時表示，「台灣有事可能構成日本的『存亡危機事態』」，背後其實是美國和中國圍繞對台動武的可能性，正在進行的外交角力。

據報導，目前全世界有119個國家承認「一個中國原則」。東非的烏干達外交部11月就重申，將繼續遵守「台灣是中國不可分割的一部分」立場，甚至公開表示「支持中國政府為了統一所做的一切努力」。

廣告 廣告

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)今年1月的報告也指出，聯合國193個會員國中，承認一中原則的國家超過6成，達到119國。其中有89國表態支持中國推動與台灣統一所做的一切努力，而且沒有附帶「必須透過和平方式」的前提。

換言之，這些國家等於支持中國以武力併吞台灣，聯合國有將近一半的會員國持此立場。

另外，據英國「經濟學人」雜誌統計，像烏干達這種公開支持中國「為了統一台灣所做的一切努力」，而且沒有附加「必須透過和平方式」條件的國家，多達70個。這些國家當中，有97％是中國影響力較大的「全球南方」國家，也就是新興國家或開發中國家。

相對來說，日本、美國和歐洲等約40個國家屬於「維持現狀派」。羅伊研究院指出，這些國家在官方文件中，並未明確承認中國的主張，而是以「認知到『台灣是中國不可分割的一部分』這項主張」(美國)、「充分理解並尊重」(日本)這類語句，刻意保持模糊空間，這種作法被稱為「一個中國政策」，目的是希望阻止中國以「內政問題」為由，對台灣動武。

維持現狀派國家雖然在全球國內生產毛額(GDP)與國防預算的總量上佔全球一半以上，並擁有龐大的國際影響力，但就國家數量來看，反而是少數。

2022年3月俄羅斯剛入侵烏克蘭時，聯合國大會曾以壓倒性多數通過決議案，要求俄軍馬上撤退。但若換成中國對台動武，想在聯合國大會再次出現壓倒性的表決結果，恐怕沒那麼容易。

報導指出，中國最近在外交上頻頻要求其他國家表態支持兩岸統一，很可能是為侵台戰爭鋪路，目的是事先營造對自己有利的國際輿論和外交環境，儘可能降低未來真的武力犯台時，國際社會介入的可能性。

另一方面，美國從拜登政府以來，開始出現在法律上重新檢視中國宣稱「台灣是中國一部分」的趨勢。例如美國在台協會(AIT)今年9月就明確提出「台灣地位未定論」，強調二次世界大戰時期的「開羅宣言」和戰後的「舊金山和約」，都沒有確定台灣的最終政治地位。

有學者分析，美國這種作法是為了在未來「台灣有事」時，為軍事介入建立法理基礎。

因此，中國對高市在國會的發言，不僅是單純覺得面子掛不住，而是認定她的發言與美國前述外交和法律佈局密切相關，才會做出如此激烈的反應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日本青森深夜7.6強震 「天搖地動」近1分鐘 駭人影片曝光

中斷近72小時！宏都拉斯大選恢復計票 挺台2候選人差距未達1％

日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳

宏都拉斯大選開票99.4％！阿斯夫拉僅贏4.2萬票 納斯拉亞控舞弊：50萬票有問題

