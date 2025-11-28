為武統做準備？解放軍明年3月啟用「預備役人員證」 強化快速動員能力

解放軍宣布將自明年3月1日起在全軍範圍內統一制發《中國人民解放軍預備役人員證》。（圖／達志／美聯社）

賴清德總統26日親上火線說明1.25兆國防特別預算，宣稱「北京當局以2027完成武統台灣為目標」，隨後其臉書粉專又改寫稱「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」，引發外界困惑與恐慌。與此同時，解放軍宣布將自明年3月1日起在全軍範圍內統一制發《中國人民解放軍預備役人員證》，藉由集中管理與標準化設計，提升預備役部隊的精準管理能力與快速徵召效率，進一步強化整體國防動員能力。

據大陸官媒《新華社》26日報導，經中共中央軍事委員會批准，解放軍全軍將從明年3月1日起，制發啟用《中國人民解放軍預備役人員證》。中央軍委辦公廳下發通知，要求各級高度重視證件發放工作，嚴密組織實施，嚴格按照規定辦理。

報導續稱，《預備役人員證》為本芯證件式樣，具有較高的防偽性和通識度，是證明預備役人員身份的有效證件，證件號碼為系統生成的唯一身份號碼，發給《中華人民共和國預備役人員法》頒佈施行後，在中國人民解放軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。《中國人民解放軍預備役軍官證》即行廢止。

解放軍通知指出，新證件以統一編號為核心，可支撐更完善的資訊化管理模式，讓軍方能對預備役人員進行動態追蹤，並在需要時迅速完成徵召，大幅提升動員反應速度。此外，新證件也兼具保障預備役人員合法權益的功能。持證者將能依法享有交通出行、醫療服務等多項優待措施，藉此增強服務者的歸屬感與榮譽感。

在任務執行層面，統一證件的作用更加直接。無論是戰備訓練、搶險救災，或維穩處突等任務，預備役人員都能憑證件快速完成身分識別，提升跨部門與跨區域協同運作的效率，使整體任務流程更加順暢。

