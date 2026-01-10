為民奔走里民喊讚！劉德林協助鳳山凱旋路 6天完成路面改善

▲劉德林議員火速出手！鳳山凱旋路刨鋪工程9日開跑。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】年久失修、路面嚴重龜裂的鳳山凱旋路段（中崙二路至鳳頂路），行車安全長期困擾用路人，鳳山區誠義里長劉啟芳關切里民進出交通安全，積極奔走希望儘速完成道路刨鋪工程改善；長期關注、深耕地方的市議員劉德林接獲陳情之後，出面聯絡工務局養工處，１月９日上午正式展開道路刨除整修工程，預計在１５日完成道路改善工程，讓誠義里民及用路人可以享受高品質的行車環境。

市議員劉德林、誠義里長劉啟芳一行人，上午前往凱旋路視察道路刨鋪改善工程，也慰勞施工人員辛苦，整個施工日程預計六個工作天。

在地的里長劉啟芳指出，凱旋路段（中崙二路至鳳頂路）從完工啟用之後，長期以來都未進行過刨鋪改善，不僅路面龜裂，部分路段更是坑坑洞洞，對於往來的用路人，尤其是機車騎士，更是安全的一大考驗。這次真的是多虧市議員劉德林幫忙協助，才能在這麼快的時間進行凱旋路道路刨鋪工程，地方里民都肯定劉議員熱心奔走，為民服務的精神。

市議員劉德林表示，劉啟芳里長在地方深耕多年，過去長期舉辦中秋封街千人烤肉，已經延續多年，不僅凝聚了誠意里民高度的向心力，也成鳳山地區的「社區團結、敦親睦鄰」新典範。這次他從劉啟芳里長口中獲悉凱旋路段道路品質嚴重龜裂，幾乎已經到了不堪使用的地步，緊急連絡養工處派員會勘，９日開始進行刨鋪改善工程，道路改善工程總長８３３公尺，動用經費１千１百零８萬８千元，預計在１月１５日完成道路改善工程，提供誠義里民及往來用路人，高品質的行車道路環境。（圖╱記者王苡蘋翻攝）