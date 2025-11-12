為沈伯洋啟動立院兩岸小組？江啟臣：有黨團提出就來協商
〔記者劉宛琳／台北報導〕中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，立法院國民黨團今天召開記者會說，可透過「立法院兩岸事務因應對策小組」打開新的溝通管道。對此，立法院副院長江啟臣說明，小組在民國89年就已擬定作業要點，但最後沒有真正運作；這次有黨團提出，只要來函立法院長就會召集朝業協商，討論形成共識。
江啟臣說，關於因應兩岸事務的小組的部分，黨團今天有這樣的提議，過去民國89年的時候，立法院也曾經針對立法院因應兩岸事務的任務小組設有作業要點，但當時候並沒有真正的運作，有擬定的幾點的要點，包括院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，各黨團推派人員參加等，但最後並沒有真正的運作。
他說，這一次如果有黨團提出類似的想法或主張，只要有來函到院長這邊，院長也一定會來召集各黨團來協商。畢竟要成立這樣子的一個兩岸事務的因應小組，還是需要跨黨派的共識；如果協商有共識能夠來成立，那後續怎麼運作、細節怎麼執行，還是需要跨黨派共同來討論形成共識。
江啟臣說，這樣他相信是對立法院和立委，我們在因應兩岸相關的事務才能夠真正發揮正向的作用。所以現在是很重要， 我們維護國家民主、展現國會團結的時刻，希望大家能夠共同來討論。
更多自由時報報導
中國《央視》造謠大翻車！ 吳沛憶：讓沈伯洋多出1個兒子
賴清德籲替沈伯洋發聲 韓國瑜回嗆：你先廢除台獨黨綱
中國揚言跨境抓捕沈伯洋 謝志偉諧音諷：中共該打烊
沈伯洋遭中國通緝被嘲弄 顏擇雅：香港高官迫害人權全遭美國制裁
其他人也在看
新聞眼／兩岸議題 賴總統應凝聚朝野對外
賴清德總統與立法院長韓國瑜因綠委沈伯洋遭中共立案偵查過招，國民黨團提議可恢復立院「兩岸小組」機制與陸方交涉。過去，國會兩...聯合新聞網 ・ 24 分鐘前
賴清德喊話聲援沈伯洋 韓國瑜批：自己生病要別人吃藥
中國官方日前指控民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」，除了立案調查外，更威脅將透過國際刑警組織在全球範圍內通緝、追捕沈伯洋。總統賴清德昨(11)日呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今(12)日...華視 ・ 16 小時前
韓國瑜盼總統撤大陸為境外敵對勢力說法 廢台獨黨綱
（中央社記者王承中台北12日電）總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋。韓國瑜今天表示，從賴總統點名他，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」。中央社 ・ 16 小時前
《美股》焦點股：繼立訊之後 傳鴻海也將停產iPhone Air
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股： ●蘋果周一收漲0.45%，報269.43美元。《The Information》引述知情人士報導，第一代iPhone Air銷售欠佳，蘋果已經大砍此款主打最纖薄手機的產量，且可能延後下一代iPhone Air的發布時間。 消息人士表示，蘋果可能不會按原訂計畫在2026年秋季發布新一代iPhone Air。作為iPhone Air兩家組裝廠之一的鴻海目前只保留一條半的iPhone Air產線，可能到本月底就完全停產此款手機。另一家組裝商立訊精密則已經在10月底就全面停產iPhone Air。不過，鴻海和立訊精密仍為熱賣的iPhone 17 Pro系列安排數十條生產線。報導指出，蘋果最初僅分配給iPhone Air約10%產能，但由於銷售不如預期，目前還有不少庫存，無論是線上或線下都能輕鬆購得，與其他型號形成強大反差。 ●醫療保險類股走跌，Centene跌8.8%，Humana跌5.4%，Elevance Health跌4.4%。美國參議院就結束政府停擺達成撥款協議，但沒有將延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）補貼納入。根據時報資訊 ・ 1 天前
談韓國瑜「桌子有四隻腳」之說 卓榮泰批對共諜祭拜與紅色通緝沉默
針對立法院長韓國瑜所說的「桌子有四隻腳」代表不同意義，行政院長卓榮泰今天（12日）在宜蘭表示，他要跟韓院長說，桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加祭拜共諜活動，另一盤是中國針對中華民國國會議員沈伯洋發動全球追捕，身為國會議長的韓院長，為何都沈默不語。自由時報 ・ 14 小時前
賴總統：期待韓國瑜站出來 率跨黨派立委聲援沈伯洋
（中央社記者溫貴香台北11日電）總統賴清德今天回覆有關央視發全球通緝令抓捕立委沈伯洋一事表示，中國對台灣並沒有管轄權，且沈伯洋並沒有任何違法。他非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。中央社 ・ 1 天前
中共抓捕沈伯洋 黃國昌批：無權抓台灣公民
[NOWnews今日新聞]中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月除了宣布已由重慶公安局立案偵辦，官媒央視本月9日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。民眾黨團總召黃國昌今（12...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
賴清德喊諾貝爾獎333願景 陳培哲：差距遙遠、望塵莫及
賴清德總統今天提出未來30年內，目標台灣在物理、化學、醫學3個領域內，至少能夠增加3位諾貝爾獎得主。 中研院院士陳培哲表示，總統有這樣願景很好，但要看清楚現實，到目前為止完全看不出來可能人選，因為跟其他國家差距太遙遠，望塵莫及。中時新聞網 ・ 1 天前
青春動滋券擬轉型 運動部推運動幣促進全民運動
運動部成立後，重要的一項任務是推廣全民運動，不過，由場地有限，因此積極想要開放校園運動場域，運動部次長鄭世忠今天(12日)在立法院備詢時表示，將會儘速與教育部討論，針對校園開放提出相關規範要點，另國立教育廣播電台 ・ 14 小時前
曹興誠點名沈伯洋選台北市長！楊智伃酸：青鳥國師要完成三敗美譽
聯電創辦人曹興誠今日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃開酸，青鳥國師曹興誠再度下凡，開示民進黨要讓真命天子沈伯洋參選，看起來想完成「三敗國師」的美譽。中天新聞網 ・ 15 小時前
藍拋成立「立院兩岸對策小組」 江啟臣：來函必召集協商凝聚共識
重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，國民黨立法院黨團拋出要成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，立法院副院長江啟臣今（11/12）天表示，如果有黨團提出類似的想法或主張，只要來函院長，就一定會召集黨團協商，透過跨黨派討論達成共識，才能夠真正發揮正向作用。太報 ・ 15 小時前
何衛東落馬 張又俠：共軍要嚴防做兩面人搞偽忠誠
（中央社台北12日電）在前中共中央軍委副主席何衛東等多名將領被證實落馬後，中共中央軍委副主席張又俠今天在人民日報發表文章，指全軍要自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實把「維護核心、聽黨指揮」紮根到官兵頭腦中。中央社 ・ 14 小時前
中國CPB聯賽引「挖角」疑慮...鄭世忠指將協助「壯大中職」、避免人才外流
鄭世忠強調，給予國內棒球支持，將中職壯大起來，「國內高端人才也會沒有非要過去對岸的理由」...放言 Fount Media ・ 14 小時前
赴秋祭惹議 吳宗憲：黨內不同聲音鄭麗文都有聽到
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動，被質疑追思對象包括當年共諜，引發黨內憂心與討論。文傳會主委吳宗憲今天表示，黨內不同的聲音，鄭麗文都有聽到，鄭麗文在臉書上也已有說明，他認為說明已非常完備。中央社 ・ 14 小時前
盧秀燕宣布台中放颱風假「當下無風無雨」 市區KTV半小時內客滿
台中市長盧秀燕宣布12日停班停課，這突如其來的颱風假，海線和市區卻是兩樣情，海線颳起9級強風且陰雨不斷，還有人的機車被吹倒；市區家長則是帶著小朋友，一早就來逛百貨公司，而且KTV包廂更是在宣布颱風假後半小時就被訂光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
三黨均未提反對意見 新壽北士科「分手費」議會大會通過了
新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川也進入議會向各黨團議員說明相關內容，最後藍綠白三黨議員皆未提出反對意見，也讓該提案順利通過。中時新聞網 ・ 14 小時前
傳鄭麗君參選台北市長 吳怡農：有志向者儘早表態 公平競爭
民進黨台北市長初選，傳出行政院副院長鄭麗君很適合，已繳交參選意願表的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今表示，他公開邀請，有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取。大家公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。中時新聞網 ・ 14 小時前
紀念孫中山先生160歲誕辰 國父紀念館擴大辦理系列活動
紀念孫中山先生160歲誕辰 國父紀念館擴大辦理系列活動 【記者蔡富丞/綜合報導】為紀念國父孫中山先生160歲誕 […]民眾日報 ・ 14 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 15 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前