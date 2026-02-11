為泰黨籲暫緩組閣 待選委會釐清舞弊爭議

台泰時報今天(11日)報導，泰國大選非正式開票結果出爐後，名列第二的為泰黨表示，至今尚未接獲任何政黨邀請參與組閣協商，並呼籲在泰國選舉委員會釐清外界對選務舞弊的各項質疑、恢復選舉公信力之前，暫緩政府組成相關討論。

為泰黨10日在黨部召開記者會，黨魁暨總理候選人朱拉蓬（Julapun Amarnvivat）與資深黨內要角普譚（Phumtham Wechayachai）及法律事務代表克里（Krit Euewong）共同說明黨的立場。

廣告 廣告

朱拉蓬指出，目前開票程序尚未完成，選委會亦未公告正式結果，選情仍存在變數，即便未來收到組閣邀請，也將交由黨執行委員會審慎評估。

普譚表示，當前社會關注焦點不應放在「政府算術」，而是必須先確認選舉是否乾淨、公平，並檢視選務過程是否符合民主原則。他強調，外界已提出多起申訴，但選委會至今未對相關質疑做出明確說明，媒體與社會應持續關注選委會的因應作為。

朱拉蓬進一步說明，為泰黨已接獲來自民眾、選舉觀察員及候選人的多項檢舉，內容涵蓋金錢介入政治、不尋常資金流動、國家機器干預，以及計票不透明等情況，黨內正彙整各選區資料並依法查證。他並要求選委會說明，是否已與相關單位合作，調查央行通報的異常提款紀錄，以及是否追查可能涉及違反選舉法的金流。

在計票爭議方面，為泰黨指出，部分選區出現投票數高於實際投票人數的「跳票」、選票遭誤撕、重複計票後結果翻轉，以及有效票與無效票認定爭議等情形，已對民眾信心造成衝擊。朱拉蓬呼籲選委會以公開透明方式調查，建立明確申訴與重新計票機制，以化解社會疑慮。

他最後表示，為泰黨設立的檢舉中心將持續蒐集線索並依法追究責任，並呼籲民眾提供具體資訊，以共同維護每一張選票的價值。(編輯：陳士廉)