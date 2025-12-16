為泰黨總理提名名單 戴克辛外甥列首位

因憲法草案修正草案未能通過，泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)決定解散國會，泰王也已批准，泰國明年2月8日舉行大選。泰國前任總統戴克辛(Thanksin Shinawatra)所創立的政黨今天(16日)宣布將戴克辛外甥、學者出身的尤德查南(Yodchanan Wongsawat)列為日後泰國總理提名名單第一位。

今年76歲的戴克辛在泰國政壇極具影響力，他日前因貪汙濫權遭判刑，須入獄服刑1年。

為泰黨已經將生物醫學工程教授尤德查南列為明年大選總理候選名單第一位。尤德查南今年46歲，是戴克辛的外甥。

尤德查南今天對媒體表示，他與戴克辛的親戚關係替他帶來優勢，那就是他們有共同的願景，「我認為這對為泰黨來說是一個優勢，我們都有同樣願景，那就是為人民服務」。

當被問到如何因應泰柬邊境衝突與他的安全政策時，尤德查南說，他的政策很簡單，國家主權優先，並且要拯救泰國人民。

泰柬邊境再次爆發衝突以來已經造成至少32人死亡，包括16名泰國軍人、1名泰國公民，和15名柬埔寨公民。泰柬因衝突共撤離了約80萬人。

尤德查南2014年起從政，在戴克辛的大本營、清邁參選議員。不過，在民眾示威反對戴克辛妹妹盈拉(Yingluck)領導的政府之下，法院最後宣布當年大選無效。

尤德查南擁有德州大學電機工程博士，並在泰國瑪希敦大學(Mahidol University)生物醫學工程系任教。

戴克辛家族20多年來一直是泰國政治親軍方、親皇室菁英的主要對手，並認為戴克辛的民粹路線威脅泰國傳統社會秩序。但是戴克辛王朝也面臨一連串的司法與政治挫敗，包括戴克辛女兒、泰國前總理貝東塔(Paetongtarn)今年8月遭法院免職，重創了戴克辛家族勢力。

為泰黨另外兩名總理候選人是泰國前任財政副部長朱拉蓬(Julapun Amornvivat)和在貝東塔下台後短暫擔任代理總理的蘇里雅(Suriya Jungrungreangkit)。(編輯：沈鎮江)