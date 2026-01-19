為洪詩高興！廣告小妹逆風挺 揭「缺愛」真相：千金難買我願意

娛樂中心／林昀萱報導

藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，質疑她被過度美化，根本就是「孝道外包」。不過，網紅廣告小妹逆風表示：「洪詩在這段關係裡，找到了她想要的東西。我為她高興。千金難買我願意。」

李運慶的大哥李運泰2025年10月曾在臉書發長文公開致謝，證實洪詩在交往初期便陪伴運慶與父親同住，親力親為照顧失智公公，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種」多年來始終如一。一文引起正反兩派論戰，不少人表示，為何要把這些事情丟給弟媳做「只覺得恐怖故事，孝順外包，一個人幫公公把屎把尿的媳婦，寫成故事自我感動的老公弟弟，順便貶低其他女藝人」、「那個監視器畫面越看越可怕，什麼心態會想把弟媳照顧爸爸的畫面發出來還強調是『曾經的女神』」、「怎麼不是你們兄弟倆去把屎把尿照顧自己爸爸？竟然把這種事情全丟給弟媳還沾沾自喜發出來給大家看」。

洪詩婚前照顧失智公公幫把屎把尿引起討論。（圖／翻攝自threads）

對此，洪詩18日發出長文表示自己沒有特別覺得當時照顧「還是男友的爸爸」是一件多特別、多偉大的事情，強調是基於愛屋及烏的立場，「我的爺爺跟阿公，都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」，並針對「把屎把尿」澄清。廣告小妹在臉書發文指出，看到洪詩讓她想起大學時認識的代購，「她每次回我訊息都跟美國時區同步，一問之下得知她白天都要去醫院照顧男友的父親。她堅持了七年。該說她聖母嗎？好像不能。她是在找尋缺失的東西。」

廣告小妹透露，這名代購原生家庭冷漠，她的男友對她很好、公公也很喜歡她，她說照顧公公的時候，會產生「有家」的感覺。當時還年輕的自己無法理解對方的感受，滿腦子想的都是「千萬不要變成她那樣，只要肯吃苦就有吃不完的苦。」但如今看了洪詩的發文，廣告小妹閃過「假如有一位女性長輩給了我母親從未給過我的溫暖，我也是會願意照顧她的」念頭。她有感而發指出：「缺愛的孩子，一輩子都在找愛。奮不顧身。如果妳心疼女兒、不想她受苦，那就請從小給她很多關愛與滋養。洪詩在這段關係裡，找到了她想要的東西。我為她高興。千金難買我願意。」

