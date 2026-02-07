即時中心／林韋慈報導

因涉嫌業務侵占遭台北地檢署起訴的「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛，日前才發布聲明否認侵占募資款項，如今卻驚傳身亡。網路7日流傳消息指出，其遺體已送往殯儀館，相關單位尚待進一步證實。







根據檢調調查，林意盛自2019年起，透過嘖嘖募資平台推出「毛孩的最後一哩路」專案，標榜為無人照料、無家可歸的流浪動物提供有尊嚴的送行服務，募資期間自2019年2月至2021年9月。扣除平台服務費後，「毛孩的彩虹天堂」共取得募資款1025萬5元。

然而，檢方查出，相關款項並未全數用於流浪動物喪葬與公司營運，而是有部分轉入林意盛個人帳戶，挪用金額高達531萬7889元，並用於日本旅遊、高鐵與Uber交通費、超商消費、百貨公司購物及健身房等私人支出。檢察官認定，林意盛利用業務身分侵占募資款，已涉犯業務侵占罪，依法提起公訴，並請求法院沒收相關不法所得。

對此，林意盛日前曾在「毛孩的彩虹天堂」平台發布聲明，表示募款帳戶為個人名義，並稱其與慈成公司合作亦以個人身分進行，否認侵占不法，強調平台將持續營運，並感謝支持者。不料，隨後即傳出其身亡消息。

事件曝光後，許多網友表示，過去曾長期捐款，對消息感到錯愕與不捨，但也認為金流去向仍應釐清。有網友感嘆，原本立意良善的動物關懷行動，最終仍未能避開人性考驗；也有人認為，此舉變相視同逃避法律制裁，與聲明否認不符合。

林意盛驚傳身亡。（圖／翻攝Threads@zeuschimera）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／為流浪動物募資涉嫌侵占！林意盛驚傳身亡 531萬款項爭議未解

