為流浪靈魂掌燈 喚回失落的安定

台中慈濟志工許明洧，時常到公園散步，看見街友張先生在公園生活、心生不捨，於是提報基金會，還熱心的幫他找房子安置，列案為照顧戶，張先生很感恩，身體允許的狀況下，每星期到環保站做環保，表達這分心意。

從住家緩步走到環保站，跟大家一起分類回收，這是68歲張先生近來最期待的時刻。「你來了(身體)好了，身體好了嗎，沒有啦 沒這麼快，帶狀疹都要一整個月。」

慈濟照顧戶 張先生：「做這環保一半運動，一半做 算說(為)大地，做環保都有幫助。」

飽受帶狀泡疹所苦，身體允許的狀態下，張先生都來環保站報到。

慈濟志工 楊惠美：「很認真啊 有時候我們來，就看到他 他很開心快樂，臉都會笑。」

慈濟志工 許明洧：「這邊的環保志工都很有愛心，都會跟他聊天講話，他覺得有被接受，覺得來這邊做他有成就感。」

在環保站感受到家的溫暖。ns離婚多年、親子關係淡薄的張先生，原本在工地討生活，年紀漸長失業後付不起房租，睡在公園兩年，志工許明洧發現後提報基金會，為他奔走、安置住所。慈濟志工 許明洧：「這個地方(平房)適合就是，因為它這邊很安靜。」

慈濟照顧戶 張先生：「感謝師姊 師姊很熱心，今天就是她幫我找 幫忙，不然今天怎麼有房子可以住。」

慈濟志工 許明洧：「對一個很陌生的人，完全不認識的人，可以做到這樣，真的是要有一些勇氣啦，我覺得我可能，天生就是比較有正義感。」

