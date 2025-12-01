為淡江大橋再槓上！侯友宜批中央「蠻橫」陳世凱笑回：看紀錄

針對即將於明年5月通車的淡江大橋舉辦路跑活動，7千名額5分鐘內迅速秒殺，新北市長侯友宜不滿中央沒跟地方協調時間分配，嗆中央蠻橫一事，交通部長陳世凱1日在立法院表示，過去多次與地方溝通，且都有紀錄，侯市長可以看一下紀錄，就不會有這樣的誤解。（黃世麒攝）

淡江大橋將在明年5月正式通車，交通部公路局在4月舉辦路跑活動，7000名額在開放報名幾分鐘內迅速搶光，但新北市長侯友宜不滿路跑時間分配沒有先協商，怒嗆中央「蠻橫」。交通部長陳世凱今回應，過去有多次與地方溝通且都留紀錄，建議侯看一下紀錄，就不會有誤解。

公路局為慶祝淡江大橋通車，舉辦路跑活動讓民眾提前認識這項國際級工程，路跑7000名額在5分鐘內被搶光。不過，新北地方抱怨沒有提前通知，也沒有保留名額，市長侯友宜也批評中央辦活動沒與地方商量，想做就做、「蠻橫」。

陳世凱今在立法院交通委員會受訪時回應，公路局辦活動前有跟地方充分溝通，這些都有留紀錄，侯市長可以看一下過去的紀錄，看完就不會有這樣的誤解。

