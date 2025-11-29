為淡江大橋路跑再槓公路局 新北市府：無法改變在地居民質疑

淡江大橋民國115年完工通車，因通車前辦活動，引發交通部公路局與新北市政府互槓。（新北市政府提供）

淡江大橋民國115年完工通車，因通車前辦活動，引發交通部公路局與新北市政府互槓。新北市府29日再發新聞稿稱，針對交通部公路局昨（28）日晚間發布的新聞稿，若對重大公共建設抱持「施捨給地方」的態度，再發幾篇稿都改變不了在地居民的質疑。

新北市府表示，公路局聲明既然通篇強調合作，中央官員匿名放話無助雙方攜手。市府再度強調，新北有負擔淡江大橋經費是事實，不解何謂「中央獨立建造」；交通改善需要整體路網規畫也是事實，不解何謂「新北只會做聯外道路」。

廣告 廣告

市府也指出，雖然目前「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」是未來式，但感謝公路局公開證實，市府確實在今年3月就已說明將協辦路跑活動。新北市府同樣期盼，並且會全力協助完成如期通車目標。

【看原文連結】