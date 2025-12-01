為淡江大橋隔空交火！陳世凱要市府去看溝通紀錄 張其強：隔了半年還叫密切溝通？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

淡江大橋將於明年5月通車，公路局將於通車前舉辦路跑、自行車活動，卻因活動協調問題引發中央、地方間的爭執。交通部長陳世凱今（1）日受對此表示，交通部過去已充分跟地方溝通，公路局也發過新聞稿、溝通也有紀錄，他呼籲新北市府可以去看溝通紀錄，就不會誤解。

圖為淡江大橋合龍典禮。（圖／交通部）

新北市副秘書長張其強則說，新北市府與公路局雙方僅三次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，且前兩次都由新北市主動。一次相隔近半年，之後又再相隔超過三個月，即進行「公路局既定活動簡報」，請問這是陳世凱所謂的「密切溝通」？

張其強回應，他在3月5日接任相關統籌工作，就於3月14日主動拜會當時公路局長陳文瑞，但之後竟有相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知；張其強又在8月8日主動拜會公路局現任局長林福山，之後又相隔三個多月，即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間，質疑溝通時程間隔過長。

