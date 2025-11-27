為淨零減碳轉型奠基 南市府進行碳盤查及登錄訓練





為推動產業溫室氣體盤查，目前環境部列管溫室氣體排放量1萬公噸二氧化碳當量以上之製造業者，應進行碳盤查並將資料上傳至事業溫室氣體排放量資訊平台。臺南市環保局27日特別針對非列管製造業進行碳盤查輔導，並推廣該局開發之「臺南市碳盤查系統」，透過實務操作教學，提升在地產業碳管理能力，本次訓練課程吸引了近50家製造業者熱情參與。

市長黃偉哲表示，碳盤查已經是現代趨勢，特別注意到中小企業的需求，除進行碳盤查輔導外，提供使用方便的碳盤查工具，使企業能從容應對未來法規及供應鏈需求。

此次教育訓練上半場由旭威認證股份有限公司進行溫室氣體排放量盤查作業指引說明，下半場則由「臺南市碳盤查系統」設計團隊曾宣瑜博士，親自指導與會製造業者實際操作登錄系統，現場進行數據登錄演練，即時解決企業在盤查過程中可能遇到的問題。

環保局代理局長許仁澤指出，此次實作訓練讓製造業者掌握自身的碳排放狀況，未來將持續追蹤各製造業者的盤查登錄狀況，並提供必要的個別輔導，以應對未來的減碳挑戰。

