為清卡債鋌而走險！香港女大生「賺快錢」假結婚 還債不成恐關14年

近年來，假結婚犯罪集團招攬對象呈現年輕化的趨勢，並大肆利用網路平台誘使年輕人投身非法勾當。香港一名20多歲女大學生因過度消費背負逾10萬元卡債，未向家人求助，轉而上網尋找「賺快錢」管道，誤信跨境犯罪集團的假結婚廣告，最終不僅債務未解，還因涉入假結婚犯罪，面臨最高14年有期徒刑。

近年來，假結婚犯罪集團招攬對象呈現年輕化的趨勢，並大肆利用網路平台誘使年輕人投身非法勾當。（示意圖/Unsplash）

該名女學生透過二手拍賣與社群平台看到「假結婚3天、可賺10萬元」的廣告後上鉤，依指示前往大陸辦理結婚手續。婚後她僅拿到3萬元報酬，其餘款項遭集團以「需等男方成功定居香港」為由扣留。即使察覺受騙，她因已捲入整個流程，被迫持續配合集團行動，深陷犯罪泥淖。

直到2025年，香港入境事務處與內地執法部門發動代號「閃刺」的聯合行動，成功瓦解相關假結婚集團，涉案人士全數落網，這名女學生也因此被拘捕。

入境處指出，假結婚集團近年鎖定年輕族群，常透過社群媒體或求職廣告，以高報酬為誘餌，實際僅支付少額金錢。官方強調，參與假結婚涉及「串謀欺詐」與「虛假陳述」等重罪，一經定罪，最高可判監14年；透過假結婚取得的居留資格，也將即刻撤銷並遣返。

