為減輕非洲豬瘟衝擊 臺北市公有零售市場豬肉攤減免1個月租金

台北市市場處宣布，針對公有市場直接受影響之豬肉633攤，減免一個月租金。（圖／黃威彬攝）

因應農業部於114年10月22日召開記者會說明爆發非洲豬瘟案例，並宣布全臺禁宰、禁運5日，10月26日宣布再延長10日。臺北市政府對此高度重視，為協助攤商因應近期豬瘟疫情，台北市市場處宣布，針對公有市場直接受影響之豬肉633攤，減免一個月租金，以減輕攤商經濟壓力。市場處表示，為簡化行政作業流程，市場處將統一辦理，攤商免申請、免檢附證明文件。

農業部宣布豬隻全臺禁宰、禁運，傳統市場內豬肉攤商只能歇業。（圖／周志龍攝）

市場處指出，此外，對於其他因豬瘟影響無法營業的雜貨類（含豬肉食品）1,124攤及飲食類（豬肉料理）310攤，可依實際停業日數向市場處申請租金減免。

廣告 廣告

市場處說，目前減免租金暫以一個月為限，後續將視中央政策及疫情發展，滾動檢討租金減免政策。

臺北市政府表示，將以最大努力協助攤商共度難關，以維護市場穩定與食品安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉

多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜

王子遭控偷吃人妻粿粿「上海演唱會恐喊卡」 陸網怒喊：禁劣質藝人