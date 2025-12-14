為減重打「瘦瘦針」 醫：BMI大於30才適合

近期體育署發布調查，台灣的肥胖率在過去10年上升5.3%，國健署最新資料更顯示，台灣成人每2人就有1人過重或是肥胖。不想辛苦運動，或是追求快速減重，也讓市面上俗稱的「瘦瘦針」，過去一度夯到缺貨。

台北市民蔡小姐說道，「當你真的沒有辦法的時候，這個是比較快速，我有聽說過，可是他們說那一支針也是要自己打，也要有勇氣去打它。」

台北市民張小姐則說：「個人需求啊，他覺得OK就OK。」

台灣肥胖醫學會表示，瘦瘦針本身是一種腸泌素，主要的作用是能抑制大腦中樞想吃東西的慾望，民眾在用藥後，可能會覺得沒那麼想吃東西。

不過，醫師建議，瘦瘦針的適用對象除了糖尿病患者，除非是BMI大於27以上合併糖尿病，或是BMI大於30以上才建議使用。

畢竟只要是藥物都會有副作用，如果是高齡族群使用，在治療時一定要由專業團隊監測身體組成，才不會體重變輕了，卻迎來肌肉流失、也就是肌少症，導致虛弱無力或損害行動力。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，「肥胖跟上百種的疾病是有相關性的，乳癌、卵巢癌、大腸癌這些，都會跟我們的脂肪過度聚積所導致的癌症，會有相關風險，再來就是一些心血管的風險相關因子，比方說像糖尿病、高血壓。」

台灣肥胖醫學會指出，健康的減重方式，還是建議少油少糖等飲食管控，再搭配有氧運動，不能光靠瘦瘦針等藥物減重，才能瘦得健康。