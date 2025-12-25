為漲價道歉！台北牛肉麵「漲到85元」 業者嘆：撐不住

台北市 / 綜合報導

聽過為了漲價道歉的老闆嗎？台北市一家麵店，顧客發現老闆在牆上張貼，牛肉麵漲到一碗85元，違背承諾很抱歉，20年前的價格，因為真的撐不住，不得已漲價但同時道歉，民眾覺得，牛肉麵漲到85元「還是很佛心」；我們也找到，台北市網路熱議的佛心店家，像是鍋燒麵店，有肉有蝦每種口味一律都65元，另一家雞油飯，開業以來只要10元，被形容CP值破表。

這一碗牛肉麵，出生在台北，你估一估多少錢？客人說：「至少都要120元以上，150元左右。」結果呢！200至85，100元有找要去哪裡找，在台北市民生西路的巷子裡，老闆還張貼告示真的對不起違背承諾，一碗漲到85，20年前的價位再不漲會有生存難題，有客人看到上網分享覺得老闆你人也太好。

老闆說這漲價漲三年了，當時疫情不得不漲，業者說：「店裡80%的麵比泡沫紅茶還要便宜，利潤是我的3、40倍，3、40倍倍。」有肉片有蝦子還有高山高麗菜的熱呼呼鍋燒麵，就在台北捷運雙連站巷子裡，老闆娘說不要再問多少錢，因為我叫做一律65元，其實三十年來都是50元，疫情期間真的撐不住，漲到一律65元。

韓國客人說：「牛肉，牛肉烏龍麵。」但是價格親切到連韓國遊客第一次到台灣玩，都按圖索驥找上門，韓國客人說：「好吃，好吃，很便宜。」手起刀落香嫩雞肉是當家門神，台北市萬華區，這一碗香噴噴的雞油飯，是手頭緊的神，淋上雞油與特製醬油膏，與清爽的雞油結合，這一碗雞油飯10元，還有下水湯10元，是萬物皆漲時代屹立不搖的10元島，客人必點的勤儉持家代表作，人生還沒大富大貴，我們先求好吃不貴。

