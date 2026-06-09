為無菸城市政策爆口角！殷瑋狂搶答 何孟樺氣炸：現在到底誰是市長

質詢期間市議員何孟樺與研考會主委殷瑋(右)爆發口角衝突，何要求殷瑋可以帶發言人群一起稽查，殷瑋則回嗆要何孟樺「一起來稽查」，雙方爆發激烈口角，同黨議員王閔生看不下去，不滿起身表示，「你要跟議會對抗是不是？」何孟樺也氣炸回嗆，「我不是要你回答，我要市長裁決，現在到底誰是市長，真的搞不清楚」。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安今(9)日赴議會總質詢，民進黨籍議員何孟樺關注無菸城市稽查人力，希望市府不要增加公務員執行無菸城市的負擔。豈料，質詢期間何孟樺與研考會主委殷瑋爆發口角衝突，何要求殷瑋可以帶發言人群一起稽查，殷瑋則回嗆要何孟樺「一起來稽查」，雙方爆發激烈口角，同黨議員王閔生看不下去，不滿起身表示，「你要跟議會對抗是不是？」何孟樺也氣炸回嗆，「我不是要你回答，我要市長裁決，現在到底誰是市長，真的搞不清楚」，最終殷瑋遭請下台，火爆畫面成為關注焦點。

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何孟樺先詢問市長蔣萬安，議會下會期預計7月中開議，市府預算通常是8月送進來，今年是否會提早？蔣萬安答詢稱，今年是選舉年，會在7月底提前送到議會。何孟樺又問，目前明年度「無菸城市」規劃一樣1.1億？蔣萬安表示，主要針對人潮眾多的商圈、夜市，車站跟轉運站，還有陳情熱點都會來設置圍籬還是負壓吸菸室，整體宣傳費用跟委外人力，盤點後約1.39億。

何孟樺再追問，在人力部分，她曾在專案報告反映過，無菸城市會讓基層加班、超工時並不合理，人力會增加多少、今年度預計動用多少人力？蔣萬安回應，主要是從西門商圈開始，這部分先宣導，6月1日開始劃定禁菸區，從5月統計數字來看，不管勸導案件數約2188件，基本上9成以上都願配合，另388家店家也100%願意配合，到6月起相關菸害防制實際作為 ，不管勸阻、要求到檢舉，約600多件，已大幅下降。

蔣萬安說，在人力部分，從5月份經驗來看，當時3個熱區是排班輪流，6月初開始針對西門町熱區只有3班的一組稽查人力、五組委外人力，由包括衛生局、環保局、商業處及公所等四單位，公務人力已少六分之一，增加委外人力。

何孟樺直言，但公務人員才有辦法稽查，委外人力只能勸導，她要求殷瑋主委要帶著發言人一起去稽查，殷瑋上台後秒開嗆「邀請議員妳也可以一起來，不知議員有無去過」，何孟樺則回批，「這也是你公務員的職責，不要只會讓基層待到11點」，殷瑋也稱，「我不是高層，我是基層，你如果是一樣的態度，那我邀請你一起去現場宣導」。

何孟樺說，所以要帶發言人一起去，人力那麼缺乏，且也是公務員。殷瑋則稱，「對…然後呢？議員我跟妳報告我是去過的人，妳一位沒去過的人在要求我是什麼意思？」

這番話讓何孟樺氣炸要求時間暫停，但殷瑋仍堅持，「妳問的時間就是我答的時間」。何孟樺痛批，現在時間暫停，「我不是要你回答，我要市長裁決，誰是你老闆？為什麼是殷瑋在說呢？」殷瑋也反嗆，「人民是我老闆…議員我再說一次，人民是我老闆」。

眼見兩人吵得不可開交，議員王閔生也加入戰局直批「主委，你要跟我們議會對抗嗎？我們總質詢對象是市長，你這樣是在鬥嘴嗎？請你回座，這是議員的質詢時間。」他也請台北市議長戴錫欽讓殷瑋回座。結果殷瑋並沒有馬上回去，王閔生氣炸說，「質詢時間請你回座你還不回座？」

戴錫欽出面緩頰，整體市政由市長主答，各局處首長可以協助市長回答，但如果質詢議員希望局處首長回座，那就尊重議員，由質詢議員決定，不過局處首長也是善意，大家互相尊重。

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