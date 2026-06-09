為無菸城市議題交鋒 殷瑋頻插話遭王閔生轟：要跟議會對抗是不是？

台北市長蔣萬安（質詢台左2）今接受市政總質詢。北市研考會主委殷瑋（質詢台右1）多次與議員交鋒。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

台北市長蔣萬安今（9日）下午赴議會接受市政總質詢時，民進黨議員何孟樺質詢無菸城市相關議題，提及人力規劃指基層加班、超過工時，建議先前拍攝過無菸城市影片宣傳的北市研考會主委殷瑋，可以帶4位市府正副發言人加入排班，別只讓基層做。殷瑋則多次插話，反邀請何孟樺一起來，讓何數度喊「時間暫停」，強調這是她質詢的時間，殷瑋又回「是妳問的時間，也是我答的時間」，引爆同組的綠議員王閔生不滿站起來表示，「你要跟議會對抗是不是？」

廣告 廣告

何孟樺質詢時先問，議會下會期預計7月中開議，市府預算通常是8月送進來，今年是否會提早？蔣萬安答詢稱，依照慣例，原則上過往是8月，因今年是選舉年，會提早在7月底提前送到議會。何孟樺又問，目前明年度無菸城市規劃一樣1.1億？蔣萬安表示，粗估1.3億，至於規劃多的部分，主要針對人潮眾多包括商圈、夜市、交通節點的車站或轉運站，也會根據目前實施下來的陳情熱點、煙蒂熱區，佈建綠圍籬或負壓式吸菸室，還有整體宣傳費用及包括委外人力等。

何孟樺追問，在人力部分，她曾在專案報告反應過，無菸城市會讓基層加班、超工時並不合理，人力會增加多少、今年度預計動用多少人力？蔣萬安回應，主要是從西門商圈開始，這部分先宣導，6月1日開始劃定禁煙區，從5月統計數字來看，不管勸導案件數約2188件，基本上9成以上都願配合，另388家店家也100%願意配合，到6月起相關菸害防制實際作為 ，不管勸阻、要求到檢舉，約600多件，已大幅下降。

蔣萬安說，在人力部分，從5月份經驗來看，當時3個熱區是排班輪流，6月初開始針對西門町熱區只有3班的一組稽查人力、五組委外人力，由包括衛生局、環保局、商業處及公所等四單位，公務人力已少6分之1，增加委外人力。

何孟樺直言，但公務人員才有辦法稽查，委外人力只能勸導？蔣萬安坦言，對，是一組輪的公務人員搭配委外稽查人力，基本上以勸阻為目的、開罰則是手段，目前6月1日至7日統計下來600多件，都即刻勸阻制止，基本上，民眾就會熄菸，這部分以開罰手段搭配，至於公務人員部分，過往搭配委外人力進行巡查，民眾已經越來越知道西門商圈禁菸，且會主動到指定吸菸區。

何孟樺提到，現在稽查人力不夠，她之前專案報告提議過，殷瑋可以帶著市府發言人排一天稽查。殷瑋當場回應，邀請議員一起來，不知道議員有沒有去過，如果去過的話，可以告訴大家，並強調自己去過現場。

何孟樺諷刺，發言人看起來很閒，閒到可以新聞稿都由殷瑋在後面操刀。殷瑋聽聞後不滿，持續插話表示，議員如果真的這麼關心，歡迎到現場一起宣導，引發何孟樺不滿喊「時間暫停」，強調這是她的時間，殷瑋又反擊說「是妳問的時間，也是我答的時間」。

何孟樺指出，殷瑋在影片裡都當一日志工了，為什麼不自己加入排班？殷瑋強調，「我可以啊！歡迎議員一起來」；何孟樺強調，那要排班跟大家一起，這是公務員職責，不要只讓基層來做，高層要自己來以身作則。

殷瑋則重複強調，歡迎議員一起來，「妳覺得重要要不要一起來？」並稱自己不是高層、是基層公務員。

何孟樺再度酸，殷瑋要是真的那麼推這個政策，要做就帶著發言人一起去，一週排一次，人力這麼缺乏，且是公務員，不要讓其他公務員這麼辛苦，而你們就去拍拍照、打打卡。殷瑋不滿反嗆，他是去過的人，何孟樺沒去過說他是什麼意思？何孟樺再度要求時間暫停，殷瑋又嗆，「妳問的時間，就是我答的時間，為什麼要暫停？」

何孟樺當場動怒強調，他也不是要殷瑋回答，而是要市長蔣萬安作裁決，若蔣說要就去，為什麼是殷瑋說？希望蔣萬安決定看要不要讓殷瑋和發言人一起下去稽查，現在卻不讓蔣萬安說話？

王閔生也不滿站起來開麥克風直言，「主委，你要跟議會對抗是不是？」今天是總質詢，殷瑋的發言一聽就是在抬槓、鬥嘴。殷瑋反擊稱，他是在回答議員問題。王閔生說，大家來看，這是在講什麼，並要議長戴錫欽請殷瑋回座位。

戴錫欽當場緩頰稱，原則上，整體市政議題當然是市長主答，各局處相關業務，局處首長可以協助市長回答。若質詢議員希望哪些局處首長回座，就尊重議員，局處首長也是基於善意希望做更完整的答覆，並要求繼續詢答、互相尊重。

最後，蔣萬安表示，接下來新中山、迪化等商圈會依循西門商圈模式，有一個月宣導期，之後進行禁菸區劃設，而5月份宣導時，成效很好，6月開始減少6分之1公務人力，增加委外人力。

何孟樺強調，基層很辛苦，希望不要讓基層不斷加班、超工時來實現。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

籲喜樂島認知中共本質 邱垂正舉例：對香港莊嚴承諾淪可笑謊言

922世界無車日 蔣萬安宣布北市免刷卡免費搭公車