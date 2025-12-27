為照顧孩子返韓受審！黃荷娜否認涉毒 法院仍當庭羈押

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國財閥三代千金黃荷娜因涉嫌吸毒、販毒，遭警方追捕。潛逃約1年後，本月24日凌晨在柬埔寨金邊國際機場被當地警方逮捕，遣返回韓國接受調查。黃荷娜表示，自己是為了「照顧孩子」才決定返國。不過，相關單位認為她有消滅證據嫌疑，昨（26）日當庭羈押。

黃荷娜逮捕前的審訊中否認所有指控，表示自己沒有使用過冰毒，也沒有提供冰毒給他人使用。（圖／翻攝黃荷娜 IG）

南洋乳業37歲孫女黃荷娜因2023年涉嫌在首爾江南區向熟人提供冰毒，並一同吸食，遭警方調查。不過，她疑似為規避司法追訴，自2024年2月潛逃，先後滯留泰國及非法入境柬埔寨，韓國警方已向國際刑警組織申請發布紅色通緝令。黃荷娜在海外逃亡約1年，直至今年10月蹤跡曝光，被爆出移居柬埔寨，且有人目擊她懷有身孕。

根據《中央日報》報導，黃荷娜逮捕前的審訊中否認所有指控，表示自己沒有使用過冰毒，也沒有提供冰毒給他人使用。她強調：「我返回韓國是為了對我最近在柬埔寨生下的孩子負責」，證實懷孕傳聞，且已經在當地生下孩子。據了解，孩子與其父親皆陪同黃荷娜返韓。

不過，黃荷娜昨（26）日接受水原地方法院的審問後，遭指控違反《毒品管制法》，且法官懷疑她有消滅證據的意圖，正式核發拘捕令，當庭羈押。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

