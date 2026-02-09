為燈季暖身 彰縣2/14辦生日派對

為歡慶人氣「二○二六彰化月影燈季」合作IP─跳跳馬Rody生日，彰化縣政府將於二月十四日（星期六）在熱度持續升溫的「八卦山天空遊戲場」舉辦「Rody生日派對」。適逢情人節，縣長王惠美邀請親子家庭、好友與情侶一同賞燈、拍照打卡，在璀璨燈海中與Rody共度溫馨難忘的歡樂時光。如有相關申請疑問，歡迎撥打教育局育兒津貼專線，或洽幼兒戶籍地區公所（社會課）諮詢。

活動規劃Rody見面會、精采的小丑魔術秀，讓大小朋友近距離互動合影，留下專屬生日回憶，並於下午四點起發放Rody IP專屬小提燈。除廣受喜愛的粉色與藍色款式外，本次更特別推出驚喜黃色款，採隨機發送方式，增添蒐藏樂趣與現場驚喜感，機會難得，絕對不能錯過。

為提升活動參與趣味性，只要在當日下午三點三十分至四點參加任一項募集活動，完成報到並查驗，就可以直接獲得Rody IP小提燈一組（三色全套）及 Rody 生日杯子蛋糕一份。