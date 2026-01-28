為爭取國會過半！冬日街頭發表首場演說...高市早苗喊話：要奪回重要委員會的委員長...否則提案也無審議

日本眾議院選舉將2月8日舉行投開票，日本首相高市早苗昨（27日）在自民黨街頭演說「聖地」的東京秋葉原發表首場演說；據報導，因其一早身穿略為單薄的服裝即登上競選宣傳車，當時白天溫度僅攝氏7度，引發日本部分網友擔憂。高市早苗在演說上強調，執政黨應奪回國會重要委員會的委員長，否則即便提出法案，也無法進行審議，希望此次能獲得國民的信任。

高市早苗在演講中，多次使用「歯を食いしばる」的成語說明，擔任自民黨總裁後，如何耐得住訕笑跟制肘，咬緊牙關撐過執政百天。除了積極推行財政改革和強化國防，高市在演說中也指出，在野黨掌握眾議院委員會，導致自民黨主要政策難以推進。

對於提案被在野牽制，高市早苗強調，為了奪回重要委員長的職位，自民黨和日本維新會組成的執政聯盟必須在選舉中取得過半數席次。她說，令人遺憾的是眾議院法務委員會的委員長，是由其他政黨的人擔任，就算提出法案，也無法進行審議。



高市早苗直言，很多作為內閣原本想推動的制度，因此不得不在國會中放棄，那是許多政策都面臨的問題。她也喊話，高市內閣成立後，政策方向已經徹底改變，聯合執政的框架變得不同，嚴格來說，在國會中還差四席才能過半。



高市早苗呼籲，無論如何請讓自民黨與維新會一起，確實取得過半數席次，政策與政權架構已經改變，希望獲得國民的信任。

(圖片來源：高市早苗X)

