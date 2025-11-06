為爭取提名參選彰化縣長 洪榮章發布短影音吸人氣
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導
2026地方選舉選情升溫，為積極爭取國民黨提名參選彰化縣長，彰化縣工策會總幹事洪榮章近日在其個人臉書粉絲專頁上，發布關於「立冬進補」的影片，搭配豬肉解禁議題，隨即在粉絲間引起熱烈討論。
洪榮章指出，傳統社會有「立冬補冬，補嘴空」的俗諺，標誌著冬天正式來臨，也是調養身體、為整個冬季打底的最佳時機。他特別介紹彰化在地經典的「藥燉排骨」，強調這道湯品，集結了多種溫補藥材，搭配慢燉的排骨精華，不僅香氣逼人，更有助於暖身驅寒、滋補強身。
這則影片發布後，在洪榮章的粉絲專頁上，引發網友熱烈回響。洪榮章表示，影片流量不是重點，是希望透過這則影片，讓更多人了解彰化有很多非常棒的產品，在台灣即將進入寒冷的冬日裡，不僅能補足元氣，也同時感受傳統習俗帶來的溫暖與幸福感。
彰化縣長王惠美明年2任屆滿即將卸任，國民黨能否續掌縣政引起政壇關注。彰化縣提名人選尚未定，但現任洪榮章、彰化縣府參議柯呈枋雙雙表態爭取提名。
其中，洪榮章不僅提早佈局，競選看板幾乎鋪滿全縣，從彰化市到和美、鹿港，擴及南彰化員林市，甚至沿海地區西南角等主要道路。他也勤走婚喪喜慶的紅白場合與縣府活動，力拚曝光度。
根據國民黨提名時程，須待新任黨主席鄭麗文上任後，重新指派各縣市黨部主委，待主委就定位，才會啟動登記、協調與初選民調程序。黨內人士推估，彰化縣長提名人選最快要到明年農曆春節後、約2月左右才會底定。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝、洪榮章團隊提供
台中大雅工廠火警釀惡臭空污 陳宏益：先開罰50萬、最高罰500萬
