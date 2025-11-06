為爭家產砍死人！他暴怒持主廚刀狂捅 渾身沾滿「親姊血跡」進警局

記者林盈君／新北報導

6日下午，新北三重發生人倫悲劇，60歲的陳姓男子疑因家產問題，跟姊姊妹妹發生爭吵，竟憤而持刀揮砍，61歲的姊姊左胸口中刀，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，而妹妹及陳男的妻子也被波及砍傷，緊急送醫治療。附近鄰居表示，姊姊最近從美國返台，回來後疑針對家產問題，與弟弟陳男發生爭吵，最終釀成悲劇，而陳男被送往警局時，全身及胸口沾滿親姊的血跡。

陳姓男子疑因家產問題，憤而持刀砍死親姊，被逮時滿身都是血跡。（圖／翻攝畫面）

鄰居指出，姊弟們的母親已經高齡90多歲了，弟弟跟妻子住在母親附近，經常回來煮飯給媽媽吃，妹妹則住在對面。近日，姊姊從美國返台，一回來就討論分家產問題，瞬間引起陳男的不滿，今天下午，疑似又為了家產問題發生口角，陳男一怒之下，竟持刀砍死親姊，讓人唏噓。鄰居表示，陳男平時人很好，不過就算是親姊弟之間，也會為了金錢而爭執，陳男疑因此累積了很多不滿，最終爆發。

陳姓男子疑因家產問題，憤而持刀砍死親姊，被逮時滿身都是血跡。（圖／翻攝畫面）

警方表示，獲報後到場，姊姊左胸被刺中，胸口還插著刀子，倒臥血泊、失去生命跡象，送往馬偕醫院搶救，仍因傷重宣告不治；妹妹（55歲）則是大腿及雙手掌受傷，意識清楚，送往市三重醫院；陳男的妻子梅女（59歲）為阻止衝突，左手掌受傷，送往三重醫院。

陳男於犯案後，已被警方依現行犯逮捕，現場血跡斑斑，並查扣一把染血的主廚刀，而陳男被警方帶回警局時，胸前衣物染上大片血跡，非常驚悚。全案將依《刑法》傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦。

陳男疑因家產問題砍死親姊，現場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

