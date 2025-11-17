為爭汪小菲家產拚一胎？馬筱梅親上火線揭「想生原因」 曝執行大S委託

陳宣如記者／綜合報導

自女星大S離世後，前夫汪小菲一家的一舉一動始終受到外界關注，而他的現任妻子馬筱梅（Mandy）近日因身形變化引發「疑似懷孕」揣測，使她的後媽角色與相關討論再度成為網路議論的焦點。馬筱梅日前在直播中針對外界關於「為了爭家產而生孩子」的傳聞親自作出回應，並且罕見提到大S與她的孩子，引發新一波熱議。

自女星大S（右）離世後，其前夫汪小菲一家再度成為外界注目的焦點。（圖／翻攝自微博、大S徐熙媛臉書）

馬筱梅在近日公開的直播中，面對有網友質疑她生孩子是為了爭家產，馬筱梅直接回應：「你太搞笑了，還爭這個呢，那不是很多人都說我們破產就沒得爭嗎？」、「我如果要小孩，是因為我覺得這個小孩生了，我可以自己負責；不是因為我為了誰而生這個孩子」，並表示自己的孩子也不太需要「大富大貴」，外祖父留給孩子的也夠了，希望大家不要太擔心。

對於網友刻意將她與大S對立的說法，馬筱梅在直播中也做出澄清。她表示，自己與大S本來就是完全不認識的兩個人，但因為一些事情，所以兩人有良好的溝通與建立，並表明「之前的紛紛擾擾，這些跟我也沒有關係，所以不用去樹立對立。」馬筱梅強調，她始終秉持著大S委託她的事項，而她也有在做。

談到作為後媽對孩子的照顧，不少網友「腦補」她會虐待小孩，馬筱梅表示「不敢說對他們很好或怎麼樣，但是我不會做這種變態的事情」，希望大家不要過度擔心，並提醒孩子還有爸爸與奶奶在身邊。馬筱梅也盛讚大S「親媽教得挺好的」，她提到，年幼的孩子其實不調皮，也很會為他人著想。比如每當她詢問孩子是否想去哪個地方時，孩子總會回應：「妳去我就去，看妳呀」，馬筱梅認為「他比大人更懂得尊重人」。

馬筱梅在直播中誇讚大S「親媽教得挺好的」。（圖／翻攝自微博）

對於網路上各種揣測，馬筱梅在直播中希望大家不要過度解讀她與大S的關係，也不必對家庭狀態過度擔心。對此，不少網友在直播留言區表示支持與理解，有人寫道：「馬筱梅是真心對孩子好」、「因為大S本身就是個很好的人，教育的孩子肯定不會差。」也有人表示：「比大人更尊重人，潛台詞說的大人是指汪小菲嗎？」另一名網友補充：「孩子跟她相處很自在，感覺家庭氛圍挺溫暖的。」

