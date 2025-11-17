為爭汪小菲家產拚一胎？馬筱梅親上火線揭「想生原因」 曝執行大S委託
陳宣如記者／綜合報導
自女星大S離世後，前夫汪小菲一家的一舉一動始終受到外界關注，而他的現任妻子馬筱梅（Mandy）近日因身形變化引發「疑似懷孕」揣測，使她的後媽角色與相關討論再度成為網路議論的焦點。馬筱梅日前在直播中針對外界關於「為了爭家產而生孩子」的傳聞親自作出回應，並且罕見提到大S與她的孩子，引發新一波熱議。
馬筱梅在近日公開的直播中，面對有網友質疑她生孩子是為了爭家產，馬筱梅直接回應：「你太搞笑了，還爭這個呢，那不是很多人都說我們破產就沒得爭嗎？」、「我如果要小孩，是因為我覺得這個小孩生了，我可以自己負責；不是因為我為了誰而生這個孩子」，並表示自己的孩子也不太需要「大富大貴」，外祖父留給孩子的也夠了，希望大家不要太擔心。
對於網友刻意將她與大S對立的說法，馬筱梅在直播中也做出澄清。她表示，自己與大S本來就是完全不認識的兩個人，但因為一些事情，所以兩人有良好的溝通與建立，並表明「之前的紛紛擾擾，這些跟我也沒有關係，所以不用去樹立對立。」馬筱梅強調，她始終秉持著大S委託她的事項，而她也有在做。
談到作為後媽對孩子的照顧，不少網友「腦補」她會虐待小孩，馬筱梅表示「不敢說對他們很好或怎麼樣，但是我不會做這種變態的事情」，希望大家不要過度擔心，並提醒孩子還有爸爸與奶奶在身邊。馬筱梅也盛讚大S「親媽教得挺好的」，她提到，年幼的孩子其實不調皮，也很會為他人著想。比如每當她詢問孩子是否想去哪個地方時，孩子總會回應：「妳去我就去，看妳呀」，馬筱梅認為「他比大人更懂得尊重人」。
對於網路上各種揣測，馬筱梅在直播中希望大家不要過度解讀她與大S的關係，也不必對家庭狀態過度擔心。對此，不少網友在直播留言區表示支持與理解，有人寫道：「馬筱梅是真心對孩子好」、「因為大S本身就是個很好的人，教育的孩子肯定不會差。」也有人表示：「比大人更尊重人，潛台詞說的大人是指汪小菲嗎？」另一名網友補充：「孩子跟她相處很自在，感覺家庭氛圍挺溫暖的。」
更多三立新聞網報導
汪小菲妻馬筱梅遭爆懷孕！「小腹隆起被拍」直播說溜嘴 關鍵畫面曝
台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽
汪小菲享天倫之樂！攜子女逛成都兔頭攤被直擊 張蘭見孫笑開懷
大S愛兒10歲了！「暴風抽高」直逼大人肩膀 緊黏馬筱梅遭直擊
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 16 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
地表最強弟弟收割機！宋茜分手多年重逢舊愛 大談「差9歲姊弟戀」
由宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日起晚間十點播出。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差9歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園
出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前