為父圓夢！辭職返鄉繼父志 花蓮護管員榜首淚目

〔記者王錦義／花蓮報導〕有「山林鐵人」之稱的林業及自然保育署花蓮分署森林護管員甄試今(1)日放榜，40名菁英中僅10人脫穎而出，錄取率僅約2成5，競爭激烈。甄試不僅考驗專業知識，更要求考生必須具備扛20公斤重物跑完1500公尺的體能。其中，一位為承繼已逝父親遺志而辭職返鄉的考生榮登榜首，他淚謝這份工作讓他能與父親產生連結。

林保署花蓮分署今指出，本次甄試報考年齡最小僅20歲，最大59歲，但想入列森林護衛隊，必須具備強健的體能與實務能力。首日進行的第一階段術科測驗極為嚴苛，包含循環檔機車騎乘實作，以及挑戰極限的負重跑走測驗。考生需穿戴20公斤負重背心，並在規定時間內完成1500公尺跑走。本次女考生最佳成績為10分30秒、男考生最佳成績更達驚人的8分23秒，展現了高超的體能水準。

這次錄取的10名考生背景多元，其中榮登榜首的考生，他感性的說，受到長期從事林務工作的父親影響，從小嚮往山林；然而父親今年病逝後，他毅然辭去外地工作返鄉，先擔任約聘人員，親身投入父親生前所奉獻的工作內容。「這次抱著背水一戰的自信應試！」他確信自己的選擇，希望藉由這份工作，能延續與父親在山林間的連結，成功錄取後感動萬分。

另有遠從台南來到花蓮應試的考生，雖具護理背景，但因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，所以確認要轉換跑道、投身山林工作做為自己一生職志。她說6月就開始備考，勤做考古題並每日鍛練體能，看到榜單上出現自己的名字時真的很開心，已經迫不及待要來分署報到。還有考生因熱愛野外動植物、嚮往護管員工作，曾信心滿滿應考卻鍛羽而歸不幸落榜，但她並不氣餒，本年再度挑戰，終於成功錄取。

花蓮分署長黃群策代表歡迎新血加入，錄取人員將於明年1月5日統一報到，接受為期一個月的專業與實務訓練。他們將與資深護管員共同肩負起森林經營管理、生態保育等艱鉅任務。分署也呼籲有志民眾，持續關注招考訊息，一同加入保衛山林的行列。

