「為狗請命」議員李天生建議成立「警犬之友會」協助運作

台中市政府警察局警犬隊具有不少功能，並且是中部地區唯一，不過每年預算僅59萬1千元，面臨運作困難，市議員李天生8日要求寬列經費或是成立「警犬之友會」，引進民間資源協助警犬隊正常運作。

李天生8日在議會審查預算時（如圖），播放一段考察台中市警犬隊的影片，顯示警犬在眾多紙箱中快速尋找出的毒品的能力；他強調，台中市警犬隊具有緝毒、場地檢查、偵蒐爆裂物、支援擴大臨檢及預防犯罪宣導等任務，不過每年度預算只有59萬1千元，捉襟見肘，運作困難。

他強調，107年曾經設置100萬元基金，協助挹注警犬隊需求，不過金額不多，要求市府增列預算，如果有困難，則建議照「警察之友會」成立「警犬之友會」，協助解決警犬隊預算偏低，運作困難問題。「政府有限、民間資源無窮」。

盧秀燕市長感謝議員「為狗請命」，她表示，有關議員的建議，將進行研議。

台中市警犬隊計有10名隊員、9隻警犬，市府警察局以近年來破案效率不佳為由，將進行評估，並規劃逐年汰除。不過李天生議員認為，警犬隊具有不少功能，為台中市一項特色，並且是中部地區唯一，主張繼續維持運作。