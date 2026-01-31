為狼醫「發聲」 徐巧芯怒轟石崇良嚴重失言：對受害者極其殘酷

衛福部長石崇良。（資料照片／林周義攝）

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院糾正台大、台大醫院及衛福部，指前住院醫師黃信穎記過2次後，台大仍讓其如期完成婦產科住院醫師訓練。不過，衛福部長石崇良竟表示，人都會犯錯，不應因一次犯錯就要廢除醫師執照。國民黨立委徐巧芯批評，這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷。

黃信穎在2021年間執勤時，以進行「性功能測試」為由性侵女病患；而台大醫學系前教授陳思原在台大醫院擔任婦產部主任期間，性騷擾住院醫師。監察院日前糾正台大、台大醫院及衛福部，監委要求，衛福部應明確規範終止專科醫師訓練要件，或轉換科別機制，避免涉案醫師持續執業。

衛福部長石崇良30日回應，指人都會犯錯，因一次犯錯就要廢除醫師執照，不符比例原則，應提供輔導，經評估後讓其恢復執業，以保障醫師執業自由。

對於狼醫案，徐巧芯31日在臉書發文說，台大醫院婦產部狼醫事件，自己質詢過很多次，為那些曾經受到傷害但現在仍然懼怕的女醫師、病患們發聲。很遺憾，石崇良以「人都會犯錯，不該錯一次就廢照」為回應。

「這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷。」徐巧芯強調，性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？

她指出，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者。

徐巧芯表示，每一位女性、每一個家庭，身邊都可能有人需要看醫師。當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？若今天容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，明天就是更多人被迫承擔制度縱容的後果。

