為獨老修繕溫暖的家 彰化慈濟志工完工歡喜入厝

彰化縣西部沿海，每到秋冬季節強烈的海風挾帶大量鹽分，鏽蝕鐵製建築。

芳苑鄉漢寶村圳溝邊僅置放四年的貨櫃屋，鐵皮牆因接縫鏽蝕，被強風吹離，地板鐵條鏽蝕，整個地面塌陷。

這是獨居長者陳先生的住處，去年（2025）12月經漢寶村長提報，慈濟營建處與慈濟社工會勘後，決定協助修繕。

「這幾天芳苑鄉風太強，貨櫃屋被吹破了！」原本僅有裂縫的牆面，不敵強風數日狂吹，整個掀離屋身。

「那他要住哪裡呀？」志工替他擔心，幸好陳三哥提供暫居處。

營建處加緊腳步，運來建材，1月5日六位師傅緊急開工。先將屋內雜物清理出來，才發現單人床和床墊都已殘破，不堪使用。

漢寶村長鄭鵬豐和慈濟志工分頭尋找二手家具，志工提供八成新的床墊，最後陳文亮也請志工從雲林運來單人床。

慈濟營建處專員陳文亮表示，這屋子，當初屋體架高，歷經多年海風侵蝕，基礎鐵管都已經生鏽爛掉，導致地板坍塌。

「他白天要去洗腎，身體已經很虛弱。」陳文亮說，在這麼冷的環境當中，整個地板都破掉了，外面的海風吹進來，門也破了，對他來講是非常危險的環境。

所以，陳文亮決定把它的結構做「延壽計劃」，先將主結構的鋼材除鏽、做防鏽漆、防水漆，讓整個組合屋降板，大約降十幾公分。

降板之後，裏面地板用三分石鋪滿，上面再鋪上兩分石，接著鋪連鎖磚，如此一來，地坪就不會因為海風的侵蝕，而造成鏽蝕跟崩塌。

這是延續以前慈濟援建學校的工法，也把之前援建學校留下來的建材連鎖磚，再發揮功能，作物命的延續，「包括屋頂，我們都會做防鏽、防水、蓋防水布。」

陳文亮表示，志工一早過來就先協助清洗浴室廁所，疏通水管，也維修熱水器，可以正常使用了。

「他跟我說僅一點點漏水，結果爬上屋頂一看，整個屋頂破破爛爛。」師傅把全部的屋頂都掀了，鐵材都已經鏽蝕。陳文亮緊急請志工到雲林斗南的倉庫，運來覆蓋屋頂的板材。

師傅們頂著寒風，一天的時間，將房子外觀大致修繕完成，屋內地板和細部作業，留待隔天再繼續。

1月6日一大早，施工現場師傅們先把貨櫃屋降架，再分工作業，有的人將大小石子鏟進屋裏鋪平、有的人塗防鏽漆、防水漆......

慈濟社工準備春聯、祈福語、蘋果、橘子、鳳梨、大米、棉被等入厝禮；志工用自己的貨車載來床墊、毛毯、禦寒衣物。

香積志工在各區廚房裏備辦香噴噴營養的餐食，有炒米粉、湯圓甜湯、素圓、豆干、炒麵、水果、小點心、油飯、素排、高麗菜、川耳炒鳳梨。

芳苑鄉長林保玲特別前來關心，感謝慈濟的大愛能夠來跟感恩戶做修繕，「尤其我們坐在這裡就已經這麼冷，如果沒有房子住，真的非常辛苦。」

此時修繕團隊將屋裡的石子鋪平，正好要鋪連鎖磚，林鄉長和鄭村長等公所團隊的長官，也來協助和體驗慈濟修繕團隊的和諧工作氛圍。

連鎖磚鋪設完成，床組進駐，志工買了新床罩、被單，宛然新居落成。

貼春聯，擺置入厝禮，舉辦個小小的入厝儀式，也提前慶祝新年。司儀志工謝旻樺用歡喜感恩心說著：鳳梨祝福旺旺來；蘋果平平安安；橘子大吉大利；大米粒米成籮，衣食無缺；棉被被中有暖心中有愛。

「在這樣的時機剛好修繕完成，明天溫度降低，讓我們的隊長有一個溫暖的家，感受滿腹的溫暖。」林保玲鄉長知道慈濟常年來都有團隊來照顧長輩的身體健康。她很感謝有慈濟的守護，「感謝慈濟讓我們的冬天如同夏天一樣溫暖。」

知道慈濟在漢寶默默付出很多，芳苑鄉民代表會主席陳禮模，兩年前換肝手術，身體還在恢復中，特別來到現場對慈濟志工表達感謝，「這麼冷的天氣，來為我們村民整修一間堅固又亮麗的新屋，覺得很溫暖，我整個人都精神抖擻起來。」

鄭鵬豐村長讚歎營建處陳文亮是一百分師兄，修繕個案他是使命必達。也感謝慈濟從最初的「安美專案」，到現在的義診和往診，對漢寶老人的關懷，修繕個案，也接續動工中，

做漢寶村志工十幾年了，陳先生擔任志工隊長，他很高興還有一點氣力可以服務眾人，也邀約、鼓勵其他人「跟我出來，我們一起來為漢寶服務。」

撰文／温燕雪；攝影／陳夢希、温燕雪、黃琳惠、蕭蓉鍛