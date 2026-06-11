為玉山盃新北青棒隊加油！ 李四川現身三重棒球場：支持青棒傳承
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
玉山盃全國青棒錦標賽即將開打，國民黨新北市長參選人李四川今（11）日在新北市代表隊領隊蔡明堂、新北市棒球委員會執行長蔡政呈邀請下，前往三重棒球場致贈運動飲品為新北市代表隊加油打氣，預祝勇奪冠軍。對於地方關心新北棒球名校穀保家商轉型發展事宜，李四川表示，新北市府已積極協調當中，未來也會全力支持在地青棒傳承及發展，全力強化三級棒球培育。
李四川今在球隊邀請下練習揮棒及投球，並親切與球員們話家常，互動熱絡；現場也有選手拿出棒球，請李四川簽名留念。李四川表示，小學時常打棒球，但已經好幾十年沒有接觸，很開心能和同學們一起練球，「好像回到學生時代」，新北選手及教練們對棒球的熱愛與認真，就是新北棒球最重要的資本及未來。
蔡明堂表示，感謝李四川從擔任台北縣副縣長時，就積極協助推動在地棒球發展，擔任新北市副市長期間，更全程參與、推動三重棒球場的規劃與興建，讓球場順利於2018年完工啟用，成為新北成棒隊集訓基地與三級棒球的重要據點。
此外，對於孕育眾多國手、超過30年歷史的穀保家商棒球隊，因學校停招使棒球隊面臨傳承危機，蔡明堂也透露球員將轉學至新北市立三重高中，目前新北市府正在協助後續事宜，並希望李四川當選後能持續協助傳承在地傳統青棒，強化新北三級棒球發展。
對此李四川表示，關於穀保家商停招及棒球隊後續傳承，新北市政府正積極協助中，未來當選後，將持續強化三級棒球，全力協助在地青棒傳承發展、提升選手培育資源、硬體設施改善等，讓新北成為國球最堅實的後盾，讓新北的棒球英才持續在台灣與國際舞台上發光發熱。
更多FTNN新聞網報導
李四川遭酸「三重」台語念錯 反讓賴清德、蘇貞昌全中槍
李四川推新北「動物治理」 拋6大政策全面守護毛寶貝
李四川赴樹林與基層座談 鄉親讚「老實人」盼為新北打拚
其他人也在看
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
寇乃馨否認垃圾屋「廚房堆滿鞋」行李箱塞滿3房！網看傻：根本囤物癖
有「活動女王」之稱的藝人寇乃馨，近年跨足直播事業成績亮眼，與音樂人黃國倫結婚多年，夫妻倆經常透過社群分享私下生活。近日寇乃馨大方公開一家人居住多年的舊家，除了曝光超過200個行李箱、3間房收藏空間外，更意外揭露家中「沒有廚房」的特殊景象，原本的廚房已經被大量鞋盒全面占據，畫面曝光後掀網友兩極討論，傻眼直言「這已經不是收納，是囤物」。
【Follow法人】外資連6日站賣方！累計提款4732億元 今再砍357億元
台股今（11）日震盪收黑，外資持續站在賣方，今日再賣超357.79億元，已連續6個交易日調節台股，累計提款金額達4,732.54億元。觀察三大法人動向，外資賣超雖較前一日收斂，但仍延續提款態勢，投信則持續扮演撐盤角色。
第三代 Audi Q7 發表：數位調光全景天窗、路面投影方向燈，空間機能再次刷新三觀！
在豪華中大型七人座休旅車（Luxury Family SUV）的世界裡，奧迪（Audi）Q7 自 2005 年問世以來，一直靠著招牌的 quattro 四驅系統與高實用性在市場上穩坐一席之地。隨著用車族群對科技與舒適度的胃口越來越大，四環品牌正式推出了第三代大改款 Audi Q7。這次改款不僅外觀修飾得更加具有道路存在感，內裝與照明科技更是好料算盡。不論你是需要載著大老闆開商務會議，還是得應付家裡吵鬧的後座乘客，這台兼具性能與空間機能的全能休旅車，似乎都準備好接招了。換上霸氣「大嘴巴」：全新家族化外觀，車室頭頂空間順便被解放第一眼看到第三代 Q7，很難不注意到那張尺寸更誇張的家族化單體式盾型水箱護罩（Singleframe）。搭配重新設計的兩側進氣口，整張前臉的視覺寬度被大幅拉開，比起上一代顯得更加強悍且富有肌肉感。不過，這次外觀最務實的改動其實在車側。設計師將 D 柱線條修改得更為直立，使得車頂線條（Roofline）呈現近乎水平的狀態。這項調整不只是為了讓外型看起來更魁梧，最實質的好處是直接釋放了第三排乘客的頭頂空間（Headroom），讓七人滿載時的壓迫感大幅降低。不負「燈廠」之
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
沈伯洋要向陳其邁請益市政！打臉蔣萬安：一堆問題沒解決
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，台北市長蔣萬安今（11）日則介紹政績回應。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，高雄治理經驗值得參考，自己將向陳其邁請益市政。
亞運棒球》韓國公布24人名單 力拚賽會5連冠
2026年第20屆亞洲運動會將於9月19日在日本愛知縣名古屋市正式開幕。力拚棒球項目5連霸的韓國隊，今天（11日）台灣時間下午13時30分公布棒球項目24人名單，其中曾代表韓國參加2026年第六屆世界棒球經典賽的金倒永、郭彬、文保景等球員也名列其中。
台積電被告侵權！捲入AI晶片專利風波 美議員「要求嚴格執法」 最嚴重下場曝光
根據外媒《Axios》報導，台積電面臨專利侵權訴訟，有2家愛爾蘭專利授權公司提出申訴，台積電最先進製程生產的晶片侵犯其專利，內容是有關AI加速器晶片的關鍵技術，其中一家持有的專利是2021年從聯電取得。多名共和黨議員致函ITC，要求執行美國專利權，不要因台積電在美國AI與半導體供應鏈的關鍵地位而給予特殊待遇。Axios報導指出，申訴書中雖然也點名蘋果、博通......
目標價165元還有肉！聯電漲逾5％攻回5日線 投信砍近90萬張、外資狂撿43萬張
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導晶圓代工二哥聯電（2303）今（11）日逆勢上揚，股價強收125元，上漲6.5元，漲幅達5.49％，順利攻回5日線，成交量347,896張...
法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰
【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。
張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！
提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，
新青安2.0訂排富！年輕人台北市難買房
新青安2.0版方案初版，排富門檻設定年收200萬，年輕人想要買房，在台北市恐怕仍難卡位。台灣房屋集團統計實價登錄資料2026年的交易資料， 台北市平均購屋總價約3,250萬元，月收入至少要25萬元，年收入200萬元，可貸款金額約1,670萬元，推算可購買房屋總價僅2,090萬元，距離台北房價有段距離，僅萬華有機會。
新青安2.0最快8/1上路！貸款條件變嚴格？利率補貼、可貸金額、寬限期一篇搞懂
有規畫買房的朋友看過來！財政部公布新青安2.0規畫案，最快8月1日接棒新青安1.0上路，實施期程預計拉長至7年，不過最終細項仍待行政院6月底拍板。那麼新青安2.0申請條件限制為何？利率多少？可以貸多少錢？寬限期幾年？關於新青安2.0最重要的Q&A，Yahoo新聞編輯室幫你整理好，一起來看看！
公司債利率10年來最高！霸菱投資長Martin Horne：非投資級債超額報酬59%
霸菱證券投顧今（11）日舉行「前瞻 2026 下半年投資大趨勢」記者會。霸菱全球共同投資長Martin Horne親自飛來台灣，他提到雖然市場憂心通膨、美公債殖利率飆升，但他提到「目前公司債票息來到十年來最高點，提供下檔風保護」，不同於公部門，投資級債企業債務穩定並改善，過去十年，相較美國公債，投資級債及非投資級別債有累積超額報酬率分別為23%及59%，且可望持續。
00631L換血！台積電曝險衝120% 改良內幕曝光
元大投信董事長劉宗聖揭露00631L（元大台灣50正2）改良策略，首創「現貨加期貨」混合配置。透過拉高台積電現貨曝險至120%，修正追蹤誤差並降低轉倉隱形成本，讓績效更貼近0050原型兩倍表現。劉宗聖強調，此舉是為了解決期貨權重偏差，落實產品正名。他也提醒，槓桿工具具備波動耗損風險，應視為靈活運用的策略型工具，不建議長期無腦持有，核心配置仍應回歸0050等市值型標的。
吳思瑤控刪預算大翻車！向徐巧芯道歉了
[NOWNEWS今日新聞]立法院外交國防委員會昨審查外交部115年度預算，事後綠委吳思瑤指控藍委徐巧芯刪減外交部1.04億媒體宣傳費，引發徐巧芯秀出提案單駁斥，稱該案並非她提案，更說「外交部仍然有媒體...
NBA總冠軍賽》為何球隊遭尼克上演史上最大逆轉?斑馬：球隊下半場失去對贏球的渴望
NBA總冠軍賽今天(11日)持續在紐約尼克主場進行關鍵G4，賽前1比2落後的聖安東尼奧馬刺，上半場靠
黃仁勳揭輝達徵才秘訣！「慷慨品格」勝聰慧才智
輝達執行長黃仁勳受邀上南韓當紅綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度同框國民MC劉在錫，大談AI時代的企業經營與用人哲學。他表示，如今高智商人才多如商品，在輝達眼中天才並不稀缺，真正無價的反而是人的「慷慨」品格。