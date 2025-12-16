為生活按下暫停鍵 2026「衛武營小時光」週三夜晚溫柔登場
2026上半年【衛武營小時光】Show Time 六組創作者接力打造週三下班後的休Time
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心深獲觀眾喜愛的品牌節目【衛武營小時光】，2026年上半年將持續在每個月的一個週三夜晚，於表演廳為觀眾點亮一盞溫暖的燈。從原民天籟、獨立流行、演歌雙享、喜劇彈唱、深情獨角戲到客家民謠新編，六檔精心策劃的節目，邀請民眾在忙碌的週間按下暫停鍵，走進劇場享受60分鐘的「休Time」，在音樂與故事中找回生活的節奏。
本系列開年首檔於1/14（三）登場，由榮獲第36屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」與「最佳編曲人獎」雙料大獎的戴曉君Sauljaljui獻藝。她揹著月琴從恆春半島出發，走過世界不同的土地、語言與文化，把旅途裡的相遇用母語寫成歌，並融入世界民族音樂元素，透過《尋走VAIVAIK：揹著月琴唱到世界》與世界對話。此次演出特別邀請漂流出口樂團女主唱布妲菈・碧海Putad Pihay，以魔幻嗓音作為嘉賓登場，與戴曉君共鳴，譜出跨越疆界的音樂能量。
2/11（三）則由曾多次入圍金曲獎最佳演唱組合、素有「出口系」樂團之稱的VH接力登場。由主唱咖咖、吉他手易祺組成的VH，擅長融合民謠、電子、取樣與搖滾元素，打造出兼具詩意美感及強烈情感張力的作品，不僅是聽眾的情緒出口，更是華語樂壇不可忽視的存在。這次他們將帶來《Every Journey Leads Me Home－不趕路》不插電演出。透過站牌、月台、候機室等旅行場景的描繪，訴說路途中的意外與相遇，傳達「無所謂繞路，更不必趕路」的人生哲學。
來自嘉義演歌雙棲的吳靜依，3/18（三）將首次以完整編制樂團（Full Band）在衛武營亮相。由僻室 House Peace帶來的《吳靜依－過溝》，以嘉義縣太保市過溝里為名，透過一位返鄉里民站在村莊水溝邊的意象開展，結合傳統戲曲、創作音樂和現代劇場元素，生動刻劃遊子在異鄉與故鄉間的拉扯，並透過吳靜依細膩的演繹，拾起跨越和放下的勇氣。本場演出更特別邀請戲曲演員吳奕萱擔任嘉賓，引領觀眾一同跨越那道心中的邊界，重溫回家的路。
4/22（三）由自封為「喜劇圈泰勒絲」的音樂喜劇小精靈怡岑接棒施展魔法。怡岑擅長將生活中觀察到的渣男故事、水逆衰事與職場無奈，轉化為一首首讓人笑中帶淚的「歪歌」。此次演出《音樂小精靈的歡樂咒語》將集結她歷年來最受歡迎的喜劇彈唱作品，以一把吉他搭配手繪漫畫獨樹一格的表演方式，把那些難以言說的瑣碎與荒謬，化為全場捧腹大笑的樂章，成為上班族最佳的「週三解憂劑」，邀請觀眾一起在笑聲中噴淚釋放，讓卡住的生活重新轉動。
象徵「我愛你」的日子，5/20（三）演員宮能安將帶來感動無數人的《地球人遇見小王子》時光陪伴版。透過深情的獨角戲，運用光影、聲音、物件與戲劇扮演，宮能安讓《小王子》書中的經典語句，放進此時此地的生活場景中。「最重要的事物，用眼睛是看不見的。」這句亙古箴言，對照著被數字、效率與成就感支配的現代生活，期望藉由現代視角，邀請觀眾走進劇場，在對話中找尋答案，遇見心中的小王子，也重逢那個純真且懂得愛的自己。
上半年的精彩壓軸，將於6/10（三）由榮獲金曲獎最佳客語專輯獎肯定的山狗大後生樂團擔綱。山狗大後生樂團自1997年成軍以來，已發表15張創作專輯，始終堅持以創新語彙傳承文化。此次演出《來自土地的聲音》，將從客家傳統民謠出發結合當代音樂的繽紛多樣，以標準爵士樂節奏樂隊形式詮釋，在輕盈的搖擺律動中，將深厚的土地情感化為都會夜晚的微醺樂章，邀請觀眾在醇厚樂音中，為上半年的衛武營小時光畫下完美句點。
2026【衛武營小時光】上半年節目現已於 OPENTIX 兩廳院文化生活全面啟售，誠摯邀請大家在週三夜晚走進衛武營，卸下疲憊，讓藝術成為生活中最溫柔的陪伴。更多【衛武營小時光】節目訊息，可至衛武營官網查詢。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）
