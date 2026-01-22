為生活訂製微醺時刻!開箱新北市 中和區75 坪頂級豪宅奢雅日常

編輯 Jessie Chnag｜圖片提供 慕澤設計室內裝修股份有限公司

實際坪數75坪的豪邸，坐擁壯闊河景，慕澤設計室內裝修股份有限公司以簡約大器的現代風為室內設計主軸，並以沉穩色系交織空間，轉移視線焦點，將大面河景框出，再輔以精心規劃的中島吧台，達到360度零死角的無瑕私宅。



入室玄關長廊，由沉穩色彩破題，如水墨般的紋理恣意揮灑，與另一側牆面的石材紋理呼應，大器奢華。公領域成開放式設計，以異材質天花暗示場域轉換，木質與美拉德色沙發呼應，凝塑溫馨沉穩情境。電視牆選用大面石材鋪陳，並以弧形與側牆銜接，綿延視覺延展尺度，最後再以內嵌線燈描邊，奢雅中蘊含溫煦氣息。



開放式餐廚以半高牆、地坪與天花界定，置於空間中央的圓桌隱喻闔家團圓，天花燈飾垂墜而下，輔以大面落地窗所引入的景致，打造精緻的用餐儀式。廚房則藉由隱藏門分隔，避免油煙侵擾，提升了五感的饗宴。



為回應屋主品酩與交流的生活需求，設計師於空間核心規劃中島吧台，並以暖色光源層層鋪陳，營造溫潤而放鬆的氛圍。寬敞的中島不僅成為聚會交流的新場域，側牆酒櫃更以石材為背襯，當光影灑落其間，悄然轉化為療癒而靜謐的生活風景。

慕澤設計室內裝修股份有限公司／鄭錦鵬、蔡宗諺

地址：台北市信義區信義路五段150巷401弄56號一樓

電話：02-25286603

Email：muzemail01@gmail.com

網站：http://www.muzedesign.com.tw

