為產值3兆南科「催生」 集團婚禮首度由閣揆證婚
〔記者吳俊鋒／台南報導〕年產值直逼3兆元的南部科學園區，設立迄今邁入30週年，今天舉辦園慶活動並進行集團婚禮，行政院長卓榮泰專程為66對佳偶證婚，這也是園區22屆集團婚禮以來，首度由閣揆蒞臨證婚，他鼓勵新人們以科技產業護國群山的精神，來解決少子化的國安問題，並重申0到6歲國家一起養的托育政策，可以協助減輕負擔，將經濟成果，讓全民共享，大家敢婚、樂生。
卓榮泰提到，這也是他接任行政院長以來首度參加集團結婚，推崇該園區不僅為科技的搖籃，也是愛情的溫床，走過30年歲月，目前現址已由晶圓來取代甘蔗，成了台灣邁向世界、主導世界高科技力量的重鎮。
卓榮泰說，行政院主計處公布，去年第四季經濟成長率12.68％，38年來最高，去年一整年經濟成長率也上修至8.63％，15年來最高，完全超越亞洲四小龍；去年人均GDP所得已達3萬9477美元，逼近總統清德期許今年的4萬美元，台灣半導體產值成長到6.5兆元，南科佔了快一半，國家GDP也成長到28兆元，都是科學園區工作夥伴們的努力付出，大家攜手共創的成果。
卓榮泰指出，台灣科技產業聚落經驗全世界都在看，連台美雙方談判，美國也希望該經驗能到美國服務廠商；行政院2024年起提出晶創台灣計畫，投入經費，培養更多AI人才、引進更多IC產業，取得先進技術領先地位，吸引更多國際資金與大廠進駐，讓所有科技園區都蓬勃發展；今年再提出AI新十大，希望將台灣從硬體製造提升到軟體登峰，立足台灣、走向全世界，大家攜手打拚，往前繼續前進。
卓榮泰也提醒佳偶，效法園區不斷電系統的能力，一直保持熱戀時的感覺與動力，相互關懷，且除了硬體製造之外，也要發揮高良率優勢，生育優秀的下一代，政府的托育計畫，就是希望減輕民眾負擔，新人們都來得及、趕得上、用得著，打造愛情與幸福的聚落，快樂工作，歡喜回家。
今年園慶主題為「南科磐石，昂首三十」，管理局長鄭秀絨陪同下，與卓榮泰、國科會主委吳誠文、副市長姜淋煌與立委郭國文、陳亭妃等，一起為新人證婚。
鄭秀絨表示，今年為南科集團結婚第22屆，截今已累計有721對新人參與南科，成為南科與園區家庭之間深厚情感連結的重要見證。
今天的活動現場邀請屏東排灣族的希望兒童合唱團演唱民謠，以及台南在地傳統慶典舞蹈的赤山表演藝術坊表演，流行音樂則有YELLOW黃宣、小男孩樂團與陳忻玥帶來精彩表演。
更多自由時報報導
金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％
依賴中國出事了？智利櫻桃慘況曝光 想賣台灣遇到1問題
國民年金月投保金額調高 2月底年金入帳「領更多」
前台積電採購副總李文如轉戰輝達 化身黃仁勳大總管
其他人也在看
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 74則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 551則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 14則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 20 小時前 ・ 63則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 6 小時前 ・ 18則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 471則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 101則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作
[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 11則留言
霍諾德成功征服101 Google執行長秀「內部拍攝」驚人視角
霍諾德此次挑戰的台北101，擁有獨特建築結構與高難度的攀爬條件。整座大樓包含兩個裝飾性「如意祥雲」構件與象徵吉祥的「10條龍」，在最終爬升至尖塔圓環部位時，他甚至展示了攀岩技巧中的「knee bar」動作，用膝蓋卡住結構讓雙手懸空休息，並補充鎂粉，從容應對高空挑戰。在...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 16則留言
蔡賴之爭2.0上演倒數？前幕僚曝「蔡英文真實動向」 他預言賴清德處境
總統賴清德上任至今受到不少批評、質疑，近期更因為前總統蔡英文動作頻頻，掀起「2028蔡賴大戰2.0」的討論；蔡英文前幕僚范綱皓指出，相關傳聞純屬臆測，蔡英文只是單純關心年輕人、關心台灣，無意動搖民眾對於賴清德政府的支持。資深媒體人黃暐瀚也在日前分析，不僅蔡賴之爭2.0不會上演，甚至賴清德面臨挑戰的可能性也極低。范綱皓透過社群平台Threads指出，各界瘋傳蔡......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 41則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言