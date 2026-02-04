為當立委離婚 簡舒培酸李貞秀30年婚姻比不上中國國籍

〔記者何玉華／台北報導〕台灣民眾黨6位新科不分區立委昨(3日)宣誓就職，其中首位中配立委李貞秀疑至今仍具中華人民共和國國籍，回應「放棄國籍」問題一再跳針，民進黨籍台北市議員簡舒培酸說，李貞秀為了立委可以拋棄30年婚姻，卻不願拋棄中華人民共和國國籍？原來在她心裡，中華人民共和國的國籍＞中華民國立委的職位＞30年夫妻！且李貞秀現在就是一個紮紮實實的中國人，而不是所謂的「中國籍配偶」。

李貞秀聲稱不在台灣出生，但沒有一天持有過中國國籍，更秀出交通票紀錄證明她曾親赴對岸放棄國籍未果；簡舒培說，拿得出車票、機票，就是拿不出放棄中國籍的證明；掏得出中華民國護照、掏得出台胞證，卻在記者請她「花10秒鐘宣示放棄中華人民共和國國籍」時，脫口：「我唯一只有中華人民共和國國籍」，顯然是想要繼續跳針逃避問題，卻不小心說出了內心話。

簡舒培說，「有沒有護照」跟「有沒有國籍」完全是兩回事；在30年前沒有兩岸直航的年代，李貞秀如果沒有中華人民共和國護照，到底是怎麼來到台灣的？根據公開資訊，李貞秀1973年出生於中國湖南，1993年嫁到台灣。不過，李貞秀最近接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請提名的隔天，就與先生辦理離婚。李貞秀現在就是一個紮紮實實的中國人，而不是所謂的「中國籍配偶」。

簡舒培質疑說，李貞秀為了可以當中華民國立委，放棄30年的夫妻關係，卻不能為了中華民國立委的職務，在2年時間裡設法放棄中華人民共和國國籍？原來，在李貞秀的心裡，中華人民共和國的國籍＞中華民國立委的職位＞30年夫妻！

簡舒培表示，李貞秀不斷瞎扯台灣政府刁難她，出身中國的李貞秀應該很清楚，一個不民主的政府真正要刁難一個人的時候，可不會給你2年時間慢慢想辦法，甚至依國籍法規定，還要再給你1年時間完成喪失外國籍及取得證明文件。這就是民主台灣，法律對待任何人都一視同仁，柯文哲老愛把「該怎麼辦就怎麼辦」掛在嘴上，卻偏要無視國籍法規定，硬要塞個不放棄中國國籍的人來當立委，到底存什麼心！

