為疾病尋新療法 Google AI工具探索人類基因組奧祕

（中央社巴黎28日綜合外電報導）Google今天發表一款人工智慧（AI）工具，其科學家表示，這項技術將有助於解開人類基因組的奧祕，並有朝一日可能帶來治療疾病的新方法。

法新社報導，這款名為AlphaGenome的深度學習模型，被外部研究人員譽為一項「突破」，能讓科學家研究、甚至模擬難以治療的遺傳疾病在基因上的根源。

Google DeepMind研究副總裁、同時也是「自然」（Nature）期刊新研究共同作者柯立（Pushmeet Kohli）向記者表示：「2003年第一份完整的人類基因組圖譜，讓我們拿到了生命之書，但閱讀它依然是一項挑戰。」

他說，「我們已經擁有文字本身」，也就是由 A、T、C、G 四種遺傳字母構成、長達約30億個鹼基對的人類DNA序列。

他指出，然而，「理解這部基因組的語法—也就是DNA中究竟編碼了什麼，以及它如何主導生命運作—才是下一個關鍵研究領域。

只有約2%的DNA含有製造蛋白質的指令，而蛋白質正是構成人體並維持運作的分子。

其餘98%的DNA屬於所謂的「非編碼DNA」，過去曾長期被視為「垃圾DNA」。

然而，這些「非編碼DNA」如今被認為更像是一位指揮家，負責引導基因資訊在不同細胞中的運作方式。

這些序列中也包含許多與疾病相關的變異，而AlphaGenome正是試圖理解這些序列的工具。（編譯：嚴思祺）1150129