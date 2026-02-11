為病童打造 "微笑城堡"培養抗癌體力

法國南部馬賽郊外山丘上，有1座特別的「微笑城堡」(Chateau Sourire)，是一個專為癌症兒童設立的獨特場所，孩子們在這裡，可以射箭、奔跑、跳躍，暫時忘卻藏在T恤衫下的導管。有位才9歲的小女孩，與白血病抗爭了6個月，目前已被迫輟學。她每次在接受化療前，都會先來到這座 「微笑城堡」，並度過一個上午。因為在這裡，她能見到其他患有相同疾病的孩子，讓她在化療過程中，感到自己並不孤單。

走進病房，準備好接受化療，年僅9歲的小女孩，與白血病抗爭了6個月，目前已被迫輟學。

白血病患 瑪蒂達：「一開始真的很難，因為我不知道該怎麼做，但後來我就習慣了，這是我得常來的地方，化療其實也沒那麼麻煩。」

根據法新社報導，法國每年約有2300名兒童和青少年罹患癌症。

去年8月，由民間創辦在南部馬賽郊區的 "微笑城堡"，是一座普羅旺斯的鄉村別墅，能讓罹癌的小病患和家屬，暫時獲得喘息。

白血病患 凱莎：「我喜歡來這裡，因為我的心情會好起來，不像在家，一直感到無聊，這裡有許多活動可做，我們吃得很好，也能交到新朋友，我們能開懷大笑。」

年僅8歲的凱莎，在”微笑城堡”，已經和9歲的瑪蒂達，結為好友。原本只能在醫院焦急不已的家屬，看到孩子重拾笑顏，也總算能暫時放下心中大石。

瑪蒂達的父親 雷文斯基：「看到孩子很高興來到這裡，我們感到很欣慰，這給了我們希望，也給我們帶來了快樂。」

「微笑城堡」是一個專為癌症兒童設立的獨特場所，孩子們在莊園裡，可以射箭、奔跑、跳躍，暫時忘卻面對化療的恐懼。

體適能教師 佩妮琪昂：「我們會訓練孩子的精細動作和協調能力，因為有些孩子在醫院待了很久，他們需要增強體力，例如下肢力量，而且他們需要活動，他們(因病輟學)可能不熟悉，學校操場上的所有遊戲，所以我們會把這些活動帶到他們身邊，幫助他們與朋友一起玩，有時是和他們在醫院認識的朋友一起，幫助病童重新融入團體生活。」

"微笑城堡" 目前可免費為25名兒童提供過夜住宿，並可免費為多達100名的病童，提供白天的休息房間，希望透過體育鍛煉，加強病童的體力，讓孩子們的 身心靈，都做好萬全準備，才有力量繼續與病魔長期搏鬥。

