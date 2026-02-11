為病童打造 "微笑城堡"培養抗癌體力
法國南部馬賽郊外山丘上，有1座特別的「微笑城堡」(Chateau Sourire)，是一個專為癌症兒童設立的獨特場所，孩子們在這裡，可以射箭、奔跑、跳躍，暫時忘卻藏在T恤衫下的導管。有位才9歲的小女孩，與白血病抗爭了6個月，目前已被迫輟學。她每次在接受化療前，都會先來到這座 「微笑城堡」，並度過一個上午。因為在這裡，她能見到其他患有相同疾病的孩子，讓她在化療過程中，感到自己並不孤單。
走進病房，準備好接受化療，年僅9歲的小女孩，與白血病抗爭了6個月，目前已被迫輟學。
白血病患 瑪蒂達：「一開始真的很難，因為我不知道該怎麼做，但後來我就習慣了，這是我得常來的地方，化療其實也沒那麼麻煩。」
根據法新社報導，法國每年約有2300名兒童和青少年罹患癌症。
去年8月，由民間創辦在南部馬賽郊區的 "微笑城堡"，是一座普羅旺斯的鄉村別墅，能讓罹癌的小病患和家屬，暫時獲得喘息。
白血病患 凱莎：「我喜歡來這裡，因為我的心情會好起來，不像在家，一直感到無聊，這裡有許多活動可做，我們吃得很好，也能交到新朋友，我們能開懷大笑。」
年僅8歲的凱莎，在”微笑城堡”，已經和9歲的瑪蒂達，結為好友。原本只能在醫院焦急不已的家屬，看到孩子重拾笑顏，也總算能暫時放下心中大石。
瑪蒂達的父親 雷文斯基：「看到孩子很高興來到這裡，我們感到很欣慰，這給了我們希望，也給我們帶來了快樂。」
「微笑城堡」是一個專為癌症兒童設立的獨特場所，孩子們在莊園裡，可以射箭、奔跑、跳躍，暫時忘卻面對化療的恐懼。
體適能教師 佩妮琪昂：「我們會訓練孩子的精細動作和協調能力，因為有些孩子在醫院待了很久，他們需要增強體力，例如下肢力量，而且他們需要活動，他們(因病輟學)可能不熟悉，學校操場上的所有遊戲，所以我們會把這些活動帶到他們身邊，幫助他們與朋友一起玩，有時是和他們在醫院認識的朋友一起，幫助病童重新融入團體生活。」
"微笑城堡" 目前可免費為25名兒童提供過夜住宿，並可免費為多達100名的病童，提供白天的休息房間，希望透過體育鍛煉，加強病童的體力，讓孩子們的 身心靈，都做好萬全準備，才有力量繼續與病魔長期搏鬥。
台北書展台漫館吸2.8萬人次 營業額破200萬
（中央社記者王寶兒台北11日電）2026台北國際書展日前落幕，文策院統計，今年台灣漫畫館進場超越2.8萬人次、突破去年紀錄，營業額超過200萬元。文策院董事長王時思預告，漫博將有更別出心裁的創意。
壓力大就想吃、吃完更有壓力？情緒性進食恐成惡性循環
台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，許多人在診間表示「一有壓力就想吃，吃完又覺得自己怎麼會這樣，心情反而更差」，這種「情緒性進食」會形成惡性循環。
2/11台股封關 盤前名師分析行情有底氣
台股今年開局氣勢如虹，10日成功攀上33,000點整數關卡，這波強攻不僅有題材與資金面支撐，基本面表現同樣亮眼，整體上市櫃公司1月合併營收達4.83兆元，連續七個月在4兆元之上，大幅超越去年1月整體營收的3.75兆元，刷新歷史同期新高紀錄、寫下史上最旺1月，同時創下史上次高單月營收佳績。若加計尚未公布的部分金融業營收，有望挑戰創歷史新高。
確保春節用電 台電啟動大眾運輸、醫院專案檢測
（中央社記者曾智怡台北11日電）為確保民眾春節假期用電穩定，台電已陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測，今天台電董事長曾文生親赴桃園國際機場，與桃機公司董事長楊偉甫共同會勘，瞭解機場供電情形，共同提升重要公共設施用電穩定。
輝達進駐北士科完成簽約 蔣萬安說明（1） (圖)
台北市政府11日宣布，已與輝達（NVIDIA）就北士科T17、18基地完成簽約，台北市長蔣萬安（右3）下午偕同副市長李四川（右2）、副祕書長俞振華（左3）、產發局長陳俊安（左2）、地政局長王瑞雲（右）、研考會主委殷瑋（左）等舉行記者會說明。
高金素梅涉貪羅智強聲援 藍白延會開司法保護傘?
政治中心／綜合報導立委高金素梅涉案被搜索，有議員參選人直指跟2022年的中國快篩有關，國民黨立委羅智強繼續聲援高金素梅、更痛批賴清德用莫須有的罪名辦案。立法院副院長江啟臣則強調"尊重司法、勿枉勿縱"，法界人士觀察，藍白這一屆不斷延會開司法保護傘，檢調能否順利辦案，韓國瑜的態度至關重要。
北檢偵辦高金素梅涉助理費案 綠：盼各界尊重司法
（中央社記者王揚宇台北11日電）台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，引發討論。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天說，司法案件的核心在於證據，希望各界尊重司法獨立辦案，切莫以政治力干預司法。
環境部長彭啓明愛蔡依林20年！向偶像看齊 靠努力成「地才」：沒人鼓掌的路 也必須走完
[Newtalk新聞] 成功的背後，往往藏著不為人知的驅動力，台北101董事長賈永婕、環境部長彭啓明、秀泰影城董事長廖偉銘，分別擁有各自鍾情的偶像與信仰。他們將對偶像的崇拜轉為人生的養分，化作在商場、政壇與影視界突圍的引擎！ 環境部長愛偶像二十年 靠努力成為「地才」 彭啓明向蔡依林看齊 無懼前行 蔡依林晚上9點半準時就寢，彭啓明則是10點半，然後早上5點起床。一個是站在萬人舞台中央的流行天后，一個是每天穿梭於政策攻防與危機處理的環境部長。2人乍看之下毫無交集，卻共享同種生活節奏──高度自律、極度準備、不允許失誤。也正是這樣的共通點，讓彭啓明成了蔡依林的忠實粉絲。 當年剛出道的「少男殺手」蔡依林，並沒有引起彭啓明的注意，直到2003年，蔡依林在合約糾紛與事業不確定性之中，以《看我72變》專輯破繭而出，昔日甜美偶像，轉為高強度唱跳的表演型歌手，彭啓明才開始關注她。 到了2006年，蔡依林推出《舞孃》專輯，以高難度體操彩帶舞掀起熱潮，不僅拿下台灣年度唱片銷量第1名，更憑藉此專輯獲得第18屆金曲獎最佳國語女歌手，奠定華語流行天后地位。 這2張專輯，帶給彭啓明強烈的聽覺與視覺震撼，也開啟了他的追
員榮攜手社區銀髮迎新春 歌聲傳愛暖人心
記者張正量／宜蘭報導 新春將至，臺北榮民總醫院員山分院健管中心攜手縣政御品社區、思源…
書法名家吳運進醫院揮毫! "醫心祈福 馬年安康"
中部中心 ／中部綜合報導下周就要過年了，中國醫藥大學附設醫院，請來書法名師到醫院揮毫寫春聯，替員工、病人及家屬來祈福，也請來由醫學中心員工組成的交響樂團，演奏台灣民謠，讓醫院多了一絲溫暖，也讓民眾感受濃濃年節氣氛。中醫大附醫交響樂團 演奏滿山春色 悠揚樂章迴盪醫院大廳。（圖／民視新聞）由中醫大附醫，醫學中心員工組成的交響樂團，演奏台灣民謠滿山春色，輕快愉悅的樂章迴盪在醫院大廳，還有醫院員工組成的賀歲舞團熱鬧登場醫院找來吳運進老師率領得意門生醫院揮毫 吸引民眾領取春聯。（圖／民視新聞）台中中國醫藥大學附設醫院，為了喜迎新春，找來書法名家吳運進老師率領得意門生，來到醫院揮毫，大筆一揮寫下滿滿吉祥話，替醫院員工及病患和家屬，新年祈福，吸引大批民眾，領取春聯。書法大師在醫院揮毫，一筆一畫之間送上滿滿的祝福，也讓冰冷的醫療場所變得溫暖，充滿濃濃的春節氣氛。原文出處：中國醫藥大學附設醫院 邀書法名家吳運進新春揮毫 更多民視新聞報導林口警反詐宣導 書法家揮毫金馬獎座加持！馬年添好運新春揮毫傳承民主精神 子弟兵向游錫堃致敬新年吉祥話玩諧音哏! 馬年創意紅包袋.春聯受歡迎
香港廣發「數位邀約」 加速打造全球數位經濟中心
香港行政長官李家超表示，香港正憑藉其作為全球最自由經濟體的獨特優勢，全面推動數位資產與虛擬經濟的策略性佈局。 這項轉型不僅是為了鞏固既有的國際金融中心地位，更是為了在數位經濟新賽道上實現加速發展，將傳統金融與數位金融有機結合，建構出符合新時代需求的高效金融生態系統。
春節期間嘉義市5家醫院開設傳染病特別門診 讓您安心過好年
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為避免春節期間大量患者湧入醫院急診，造成壅塞情形，嘉義市5家急救責任醫院，包括嘉
加拿大史上第2慘槍擊案！9名中學生慘死校園...女槍手屠殺完輕生
加拿大卑詩省東北部農村坦布勒嶺（Tumbler Ridge）中學當地時間10日下午發生大規模槍擊，造成9人死亡，其中疑似為兇嫌的棕髮女槍手在屠殺後於校園內自傷身亡。該起案件震驚當地社會，成為加拿大史上第二嚴重的校園槍擊案，僅次於1989年12月16日，蒙特婁理工學15死槍擊事件。
快訊／臉書大當機！用戶受影響
今（11）日晚間5點40分左右，發生FACEBOOK（臉書）當機，不少用戶受到影響。根據斷線追蹤網站「Downdetector」數據顯示，出現網站錯誤的回報，「用戶報告顯示Facebook可能出現的問題」。
英國將加倍駐挪威兵力 因應俄羅斯威脅強化北極安全
（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國政府今天宣布，將強化駐挪威部隊規模，並在北大西洋公約組織（NATO）北極任務中扮演「關鍵」角色，以因應「日益升高的俄羅斯威脅」。
與台灣恢復邦交？宏都拉斯副總統：循序漸進推動、坦言需要一段時間
宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）於上月27日宣誓就任總統。第一副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）表示，將循序漸進、逐步與台灣
婚宴熱舞引爆貝克漢與長子恩怨？ 乾爹否認：非常棒的家庭
英國前足球巨星貝克漢（David Beckham）1月被大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）公開斷絕關係，即使貝克漢夫婦始終未正面回應，任何進展仍引起外界關注。布魯克林的婚禮DJ先前解釋「第一支舞」爭議，並提到歌手馬克安東尼（Marc Anthony）在事件中的影響，於是安東尼近日也做出回應。
美時1月營收20.52億元 年減6 ％
美時（1795）1月自結合併營收20.52億元，較去年同期減少6%，主要由於去年同期營收佔比較高的血癌藥Lenalidomide於本期未有營收貢獻。
康康「跟女兒求婚」藏大洋蔥聽哭! 怕自己來不及參加婚禮想先準備!
康康哥跟女兒求婚🤵👰 竟然是怕自己來不及參加婚禮!!(最後看哭~ #好爸爸 #康康
送醫畫面成焦點！ 翁達瑞酸高金素梅罹「攝影鏡頭敏感症」
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅10日遭檢調搜索，並接受長時間偵訊，期間因身體不適送醫，最終裁定限制出境、出海。國民黨立委羅智強形容此案為「政治寒冬」，質疑賴清德政府迫害異己。不過，旅美評論家翁達瑞（本名陳時奮）今（11）日則在臉書發文，以新聞畫面為素材開酸，語帶嘲諷，引發討論。 翁達瑞在貼文中表示，看到高金素梅送醫畫面「深感不捨」，並祝福早日康復。他稱，自己基於關心在網路搜尋相關資訊，卻「發現」對方疑似罹患一種名為「攝影鏡頭敏感症」的「怪病」。 他形容，根據媒體畫面，高金素梅走出電梯時「行動自如」，但在接近記者鏡頭後，開始出現身體不適，需扶著員警手臂維持平衡，甚至「整個人幾乎癱軟」，將頭靠在員警肩膀上。翁達瑞以此揶揄，該「病症」的特徵是只要靠近攝影鏡頭就會全身癱軟，但遠離鏡頭後症狀即消失。 他並進一步戲稱，這種「攝影鏡頭敏感症」常見於藝人出身的政客，初期症狀是質詢時目光不自主飄向鏡頭，末期則是「只要靠近攝影鏡頭就會全身癱軟」，且「目前無藥可治」。文末還調侃戒護員警體格壯碩，對於高金素梅「投懷送抱」是否屬於職務範圍，語帶諷刺。 高金素梅辦公室與住家昨日遭檢調搜索後，