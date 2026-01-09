為登山安全與生態永續把關 產官學聯手啟動人流智慧監測

張弘毅分署長表示，這次首先將人流計數器應用於登山人潮眾多的「谷關七雄」步道群，建立「森林步道新世代監測模式」。（圖：臺中分署提供）

隨著越來越多民眾走進山林，如何兼顧登山安全與生態環境，成為重要課題。林業及自然保育署臺中分署攜手社團法人台灣山盟公益協會及東海大學，9日簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動「做伙顧山林：登山人流智慧監測合作案」，由山盟公益協會捐贈10組高精度雙向人流計數器，再由東海大學研究團隊負責資料分析與研究，為臺灣山林步道管理邁向科學化、智慧化的新里程碑。

林業保育署臺中分署張弘毅分署長表示，這次首先將人流計數器應用於登山人潮眾多的「谷關七雄」步道群，建立「森林步道新世代監測模式」，更精準掌握登山健行的人流與承載量。這次合作首度整合民間捐贈、學界研究與公部門管理，三方協力的新模式，補足了過去受限於人力經費、僅能依靠目測或單點調查的數據缺口，更透過導入科技，將山林管理轉型為「科學化步道治理」。未來這些即時且完整的人流數據，將可應用在災害風險預警、救援人力部署及步道承載量與永續利用評估，更可協助優化步道維護管理、提升安全效率，為智慧山林管理奠定穩固基礎。

東海大學原友蘭教授則表示，國際間已逐步運用新型資料來輔助登山與自然資源管理，這次導入的人流計數器，正好填補了建立實證模型最關鍵的「基準資料」。研究團隊將運用24小時連續人流數據作為基準，進一步結合GPS軌跡，以及來自志工與山友自願提供的地理資訊，如社群媒體打卡、iTrail路線紀錄等。透過比對分析，將建立一套能精準推估人流量、熱門路段與活動時段的「新世代監測模式」。

林業保育署臺中分署強調，希望透過跨界合作，將研究成果轉化為具體的政策建議，讓臺灣的森林步道在開放利用與生態保育之間取得平衡，成為全民共享且永續的自然資產。歡迎熱愛山林、想要投入山林環境維護的公司或團體，洽該分署（電話04-25150855）了解合作詳情，攜手保護台灣最美的山林。（張文祿報導）