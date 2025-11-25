為發不出去台中花博卡辦告別式 盧秀燕︰在消遣前任嗎？

台中市民進黨議員林祈烽指出，台中市2018年舉辦世界花卉博覽會後，因市府與票務廠商發生糾紛，有144萬張空白花博卡無法發出，市府在2021年解決合約爭議後，陸續發出剩餘的花博卡，但仍僅發出2.3萬張。林祈烽指出，花博閉幕超過6年半，台中花博卡迄今仍未發完，要求台中市長盧秀燕乾脆幫花博卡辦場告別式。盧秀燕回覆說「那不是在消遣我的前任嗎？何必呢！」

盧秀燕表示，當初做了300萬張花博卡，很多議員都說不要做，前朝卻硬要做，當時前朝還動用所有公務人員滿街推銷花博卡，政府花了好大力氣，結果才發了100多萬張，民眾不喜歡怎麼辦？也不能強迫推銷，當初不要做就好。

盧秀燕說，如何當初這80多億換成現金入庫，解決長年負債有多好。