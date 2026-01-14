為直播預熱！賈永婕親自登上101頂端 嗨喊：完成不可能的任務

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰徒手攀登台北101，並在Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全球直播。而台北101董事長賈永婕為宣傳節目直播，親自登上台北101頂端！她表示，「頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」

Alex Honnold將在本月24日來台灣徒手攀登台北101，在完全不使用繩索與安全裝備的情況下，一口氣攀上台北101頂端，並且全程於Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全球直播。

Netflix近日也公開直播最新預告，台北101董事長賈永婕也為節目宣傳，沒想到她今(14)日竟PO出自己登上台北101頂端的照片，賈永婕表示，正常人會覺得徒手攀爬也太危險，太可怕了吧，但不太正常的她覺得太強大，太厲害了！「但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當！一般董事長應該已腿軟⋯⋯⋯」

從照片中可以看到，賈永婕就站在台北101頂端的鋼圈，她承認自己「腿很軟」，但是就是有勇氣站上去接受挑戰！賈永婕也喊話「Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務！」而Alex Honnold《赤手獨攀台北101：直播》將在24日早上9點登場。

