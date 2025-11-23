為破壞腳鐐辯護 波索納洛聲稱受到藥物影響

巴西前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)因涉嫌以烙鐵破壞法院強制的電子監控腳鐐而遭到拘留，他23日聲稱是在一種「妄想」的狀態下導致他去破壞設備。

70歲的波索納洛因涉嫌策劃政變自今年8月起被居家軟禁並佩戴電子腳鐐。最高法院9月判處他27年3個月徒刑，罪名包括組織犯罪、暴力推翻民主制度、企圖政變和破壞公共財產。他被認定是2022年選舉後企圖阻止政權交接的犯罪組織領導人。

在聯邦監控系統偵測到波索納洛的電子腳鐐異常後，波索納洛在22日被從家中押送到監獄。

廣告 廣告

根據法新社取得的最高法院文件，波索納洛23日在巴西利亞(Brasilia)的一場庭審中表示，他因為藥物的關係，在21日到22日之間「經歷了某種程度的妄想」。

波索納洛也聲稱「他無意逃跑，而且腳鐐的帶子也沒有被毀壞」。

這位巴西前陸軍上尉還說，他21日下午大部分時間都在試圖打開腳鐐，直到午夜左右「恢復理智」才停止。

根據法院22日公布的影片，波索納洛坦承出於「好奇心」用烙鐵破壞腳鐐。影片顯示，這個監控裝置已嚴重損毀並燒焦，但仍在他的腳踝上。