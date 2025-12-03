為社媒禁令辯護 澳洲部長：保護青少年免於網路「煉獄」

澳洲政府今天(3日)表示，即將在10日實施的社群媒體禁令，將保護年輕人免於遭受演算法推送有害內容所造成的網路「煉獄」侵害。

澳洲將從12月10日起，禁止16歲以下的孩童與青少年使用多個全球最受歡迎的社群媒體平台和網站，包括臉書(Facebook)、Instagram、TikTok和YouTube。一旦生效，將成為全球首見的這類的立法。

澳洲通訊部長威爾斯(Anika Wells)告訴記者，藉由這項法律，澳洲可以保護Alpha世代(Generation Alpha)免於被捲入「掠食性演算法」的煉獄。

她表示，在目前的情況下，演算法會以極為熟練且巧妙的方式攻擊他們，就如同擁抱一樣。由於父母無法24小時無時無刻的看著孩子，這會使其中的互動無人監督而且武器化。

威爾斯說，有些澳洲的未成年人因為被演算法「鎖定」，針對他們推送耗損自尊心的內容，使他們結束自己的生命。這項特別的法律無法修復網路上發生的每個傷害，但會讓孩童更容易追求一個更好的自己。

這位部長也回應了影片串流媒體巨擘YouTube對這項禁令的批評。YouTube認為，這項新法會讓孩童在 YouTube「更不安全」。

威爾斯表示，YouTube宣稱自家平台對登出帳號的用戶有多麼「不安全」令人「匪夷所思」。如果 YouTube是在提醒大家這個平台並不安全，而且他們網站上的內容不適合受到年齡限制的用戶，那是YouTube需要去解決的問題。(編輯：宋皖媛)

