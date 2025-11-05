為禁宰解封做準備 新北肉品市場加強消毒調配供需

【時報-台北電】加權指數4日早盤再創歷史新高後，出現明顯的獲利調節賣壓，之前漲多的記憶體、被動元件、散熱及組裝等AI伺服器供應鏈紛紛大幅修正，資金暫時往金融、塑化、軍工等傳產類股及網通股轉進，終場加權指數下跌218.03點以28116.56點作收。 美股最新收盤方面，四大指數全數收黑，主因是高盛、摩根士丹利等大型銀行執行長齊聲示警股市恐面臨修正，其中道瓊指數下跌0.53%、Nasdaq指數下跌2.04%，費半指數重挫4.01%。 上周股市利多不斷，元大投顧表示，美中貿易戰因川習會成功會面而暫時快速降溫、Fed也如預期降息1碼、AI部分也有輝達GTC(DC)華盛頓特區大會及黃仁勳演講等重量級演出，亞馬遜、微軟、谷歌、Meta等四大雲端業者Q3財報更同步釋出持續加碼AI資本支出的樂觀展望，成為美國科技股指數及台股加權指數不斷創高的動力來源。不過，前述題材皆已成過往雲煙，利多效應也大多反應於股價表現，在近期暫時沒有新的重大利多題材刺激下，逢高調節賣壓順勢出籠，修正一下技術面的乖離過大，也可算是順理成章。 元大投顧進一步指出，「一曲唱罷音頓歇，小憩片刻再繞樑」，不斷創高的加權指數因乖離過大及3

時報資訊 ・ 3 小時前