為禁宰解封做準備 新北肉品市場加強消毒調配供需
（中央社記者黃旭昇新北5日電）為非洲豬瘟禁宰、禁運解封做準備，新北市府今天表示，完全配合中央政策，新北肉品市場已加強消毒，並確保屠宰後食品安全；同時，因應民生需求，也會做好供需調配。
新北市府農業局長諶錫輝今天在市政會議報告表示，新北有107場養豬戶，這星期將完成全市第4輪稽查，如果查獲違規使用廚餘養豬，將依違反飼料管理法、動物傳染病防治條例處罰。
他說，因應中央即將解除禁宰，新北肉品市場已經加強消毒，並會依照中央調配會議的決議，決定拍賣數量。
市長侯友宜接受聯訪時表示，非洲豬瘟防疫不能鬆懈，稽查也不能掉以輕心，呼籲養豬戶絕對不要投機取巧，一旦查獲違法一定處罰，市府對防疫要嚴格把關；解禁後，也要確保食品與供銷安全。
媒體記者詢問，傳出有地方縣市的肉品市場自行宣布7日開市，新北市目前採取的做法，有無配套措施。侯友宜表示，一定與中央配合，積極面對防疫與未來開放後做好應變準備，以把握食品安全。（編輯：陳仁華）1141105
