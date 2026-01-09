為禮讓直行車...轉彎到一半變紅燈科技執法會開罰？警方給答案

有民眾好奇，汽車要右轉，禮讓外側的直行機車通過導致紅燈亮起，屆時會不會被科技執法判定闖紅燈。（圖／中市府提供）

越來越多路口設置攝影機，使用科技執法，減輕員警負擔，但科技執法的界線常常讓民眾抱怨太過嚴苛。近日就有民眾疑惑，如果汽車想要右轉，但為了禮讓直行車等到變紅燈，這樣會不會遭到開罰？對此台中市交通警察大隊回應了。

台中市交通警察大隊表示，科技執法取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛，其中還有幾處會取締未禮讓行人，將依規定開罰，未依號誌、標線行駛，處以600元以上、1800元以下罰鍰；闖紅燈可處1800元至5400元以下罰鍰；最重的未禮讓行人則是1200元以上到6000元以下罰鍰。

然而有民眾好奇，由於許多道路設計都導致摩托車需要騎乘在最外側車道，因此汽車在右轉時，為了禮讓直行的摩托車，就這樣等到紅燈亮起，車身已經超過停止線，導致轉不轉彎都相當尷尬，詢問這樣到底會不會被科技執法判定闖紅燈。

根據《TVBS》報導，警方解釋，闖紅燈定義為「車輛面對紅燈亮起後，仍超越停止線至銜接路段，含左轉、直行、迴轉及右轉」，若該車輛在紅燈亮起前已超越停止線進入路口，為禮讓直行機車先行通過，導致無法在規定時間內完成轉彎，不會認定是闖紅燈行為，屆時將透過人工審核機制不予舉發。

