為穩定停火 美向哈瑪斯提供安全通道撤離加薩

據《Axios》獨家消息，美國和以色列官員透露，美國向哈瑪斯武裝份子提供了安全通道，允許他們從以色列控制的加薩地區撤離到哈瑪斯控制的地區。

哈瑪斯戰士從地道中出現，抬著一具以白色塑膠袋包裹的遺體。（圖／美聯社）

據了解，美國提出的這項協議，由埃及與卡達調解員於29日轉達給哈瑪斯，其目的在於穩定停火，並清除以色列控制的加薩地帶約一半區域內的哈瑪斯武裝份子。

該項協議要求哈瑪斯在24小時內將其武裝份子撤離。以色列一名高級軍官表示，至30日晚間為止，尚未有哈瑪斯武裝份子實際越境撤出。

以色列一名高級軍官表示，仍有數十名哈瑪斯武裝份子藏身於以色列控制的加薩地區隧道中。他們將對這些區域進行徹底、系統化的清理。

美國官員則表示，在協議24小時結束後，以色列將能夠執行停火協議，並打擊仍在以色列控制區域內的哈瑪斯目標。

此前，以色列軍隊與目前仍躲藏在以色列控制區地道中的哈瑪斯武裝份子之間的小規模衝突，導致停火協議兩次嚴重中斷。

但哈瑪斯聲稱並未下令進行襲擊，並表示與該衝突地區的哈瑪斯部分武裝份子早已失去聯繫。

目前，停火協議仍在維持。哈瑪斯於30日根據協議歸還了另外2名遇難人質遺體，還有11具人質的遺體尚未歸還。

